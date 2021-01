vor 32 Min.

Luka gewinnt in Fischach eine Übernachtung im Baumhaus

Beim Weihnachtsrätsel in Fischach gibt es 33 Gewinner. Sie alle haben sich auf die Spuren des schrulligen Pettersson und seines Katers Findus begeben.

Von Siegfried P. Rupprecht

Die zum Advent in vielen Schaufenstern der örtlichen Geschäfte aufgestellten Bildszenen sind mittlerweile abgebaut. Dennoch werden die liebevollen Motive um die Kinderbuchfiguren Pettersson und Findus bei der Bevölkerung in guter Erinnerung bleiben. Für 33 Bürger sicher sogar noch etwas länger. Denn sie haben bei dem damit verbundenen Weihnachtsrätsel mitgemacht – und gewonnen.

Liebevoll gefertigte Puppen und Kulissen ließen in zehn Schaufernster in Fischach die bekannten Kinderbuchfiguren Pettersson und Findus lebendig werden. Bild: Siegfried P. Rupprecht (Archivfoto)

Den Hauptpreis holte Luka Wirth aus dem Fischacher Ortsteil Wollmetshofen. Insgesamt 22 Firmen und Unternehmen nahmen an der von der Marktgemeinde initiierten und auf einer Idee von Marion Halamay vom Bürgermeisterbüro basierenden Aktion teil. Sie fand als Ersatz für den wegen der Corona-Pandemie ausgefallenen Weihnachtsmarkt statt. Dabei wurden von der Adventszeit bis hinein ins neue Jahr zehn Schaufenster mit Motiven der Geschichte "Pettersson kriegt Weihnachtsbesuch“ bestückt. In den anderen Schaufenstern galt es den immer zu Streichen aufgelegten Kater Findus zu entdecken. Die mit viel Detailliebe ausgestatteten Szenen aus dem Atelier Herbert Fleschutz rund um den schrulligen Tüftler Pettersson und seinen Vierbeiner sorgten vor allem bei den Kindern für strahlende Augen. Mit der Präsentation verbunden war ein Weihnachtsrätsel. Wer das richtige Lösungswort fand, dessen Karte kam in die Auslosungsbox. Als Glücksfee fungierte Dritte Bürgermeisterin Marianne Koos. Das sei einmal eine andere, sehr schöne Aufgabe gewesen, meinte sie.

Weihnachtsrätsel: Groß und Klein suchten in Fischach das Lösungswort

Das Rätselspiel verzeichnete knapp 300 Teilnehmer. "Dabei machten sich Groß und Klein auf die Suche nach dem Lösungswort“, erzählte Marion Halamay. "Wir konnten mit dieser Aktion - wie geplant - die ganze Familie ansprechen.“ Manche seien, bewaffnet mit einer Thermoskanne voll heißem Tee, von Motiv zu Motiv flaniert und hätten so im kleinen Rahmen ihren eigenen Weihnachtsmarkt gefeiert, erinnerte sie sich.

Als Glückspilz bei der Auslosung erwies sich der kleine Luka Wirth. Er nahm von Bürgermeister Peter Ziegelmeier einen von Christine Roggors und Joachim Pangratz gesponserten Gutschein für eine Familienübernachtung im Baumhaus in Siegertshofen entgegen. Der zweite Preis umfasste einen Geldbetrag in Höhe von 100 Euro, gespendet von der örtlichen Filiale der Kreissparkasse Augsburg. Er ging an die Fischacherin Justine Brosinski. Den dritten Preis, eine Sitzkiste mit Spielsachen und ein Buch, gespendet von der Raiffeisenbank Stauden, gewann Elias Köbler aus Siegertshofen. Seine Neugierde war so groß, dass er den Inhalt gleich an Ort und Stelle freudestrahlend auspackte.

Noch 30 weitere Preise wurden in Fischach ausgelobt

Darüber hinaus wurden noch weitere 30 Preise ausgelobt. Die Gewinner des vierten bis elften Preises erhielten einen Einkaufsgutschein im Wert von 25 Euro und eine Findus-Stoffpuppe, die Preise zwölf bis 23 einen 15-Euro-Einkaufsgutschein, alle einlösbar bei diversen Fischacher Firmen. Der Betrag für alle Gutscheine wurde ebenfalls von der Kreissparkasse zur Verfügung gestellt. Auf weitere zehn Gewinner wartete zudem noch eine Findus-Stoffpuppe. Diese Figuren bezahlte die Marktgemeinde.

"Mit den Bildszenen und dem Weihnachtsrätsel haben wir aus der Bevölkerung viel Lob und Zustimmung erhalten“, resümierte Marion Halamay erfreut. Neben der Krippenausstellung im ehemaligen Schreibwarengeschäft Pfitzmayr am Marktplatz sei dies eine faszinierende Aktion in Zeiten von Corona gewesen.

