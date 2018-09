17.09.2018

Lustige Eisenbahn

Tipps für Kurse und Veranstaltungen in den westlichen Augsburger Stadtteilen

Augsburg Die AZ Augsburger Land informiert regelmäßig über Veranstaltungen im Augsburger Westen:

Bergheim Für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet sind die neuen Yoga-Kurse beim SV Bergheim ab Mittwoch, 19. September, um 9 Uhr und um 18.30 Uhr. Sie umfassen jeweils zehn Mal 90 Minuten. Anmeldung bei Caroline von Westernhagen, Tel. 0175/1991786 oder info@yogatouch.de.

Göggingen Möglichkeiten und Angebote der Augsburger Hospiz-und Palliativversorgung erläutert Susanne Kling in ihrem Vortrag „Den letzten Lebensweg gut und würdevoll gestalten“ am Mittwoch, 19. September, um 14 Uhr in der Kuratie St. Johannes Baptist, Friedrich-Ebert-Straße 10. Veranstalter ist der Seniorenkreis der Kuratie und von St. Georg und Michael. Der Eintritt ist frei.

Das Café Reparierbar findet wieder am Freitag, 21. September, von 15.30 bis 17.30 Uhr im Alten Rathaus, Von-Cobres-Str. 1 statt. „Wir kümmern uns um kaputte Fahrräder, Kleidungsstücke und Gegenstände. Dazu gibt es Kaffee, Kuchen und gute Stimmung“, versprechen die Veranstalter, der Mehrgenerationentreffpunk Göggingen und die Zeitbörse Königsbrunn.

Kriegshaber Das Bilderbuch „Glattes Haar wär wunderbar“ wird am Dienstag, 18. September, um 15.30 Uhr in der Stadtteilbücherei, Ulmer Straße 72, vorgelesen (für Kinder ab vier). Die Bildkartengeschichte „Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da!“ wird am Donnerstag, 20. September, um 15 Uhr gezeigt (für Kinder ab drei). Um Anmeldung unter Telefon 0821/324-2760 wird gebeten.

Oberhausen „Lustige Eisenbahngeschichten“ erzählt Marianne Schuber am Mittwoch, 19. September, um 14 Uhr im Sanderstift, Zollernstraße 83-85. Veranstalter ist das Museumsstüble. (mus)

