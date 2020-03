05.03.2020

Luz amoi kommt nach Zusmarshausen

Volksmusikensemble präsentiert neues Programm im Festsaal St. Albert

Seit weit mehr als zehn Jahren begeistern Stefan (Akkordeon, Percussion) und Stefanie Pellmaier (Geige), Johannes Czernik (Saxofon, Klarinette, Gitarre und Gesang), Manuela Schwarz (Hackbrett, Harfe) und Dominik Hogl (Kontrabass) auf den Bühnen in Bayern und weit darüber hinaus. Mit ihrem Programm „für Berta …“ wollen sie noch dichter an ihre Zuhörer heran. Die Musik soll noch stärker berühren, tiefer ins Herz oder mehr in die Beine gehen. Dabei ist die Band wieder näher an ihren bayerischen Wurzeln angekommen. Melancholische Landler und treibende Polkas sind genauso im Gepäck wie jazzige Jodler, erdige Zwiefache und bayerische Lieder im Songwriter-Stil. Das Ensemble gastiert am Freitag, 6. März, im Festsaal St. Albert, Hochstiftstraße 6, Zusmarshausen. Beginn ist um 20 Uhr. Einlass um 19 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf bei Mein Buchladen Zusmarshausen, Papierkiste Zusmarshausen und den Filialen der Raiffeisenbank Augsburger Land West. Telefonische Reservierungen sind unter der Telefonnummer 08291/8599390 möglich.

