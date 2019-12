18:58 Uhr

Macher des „Hoagardn“ legen den Löffel nieder

15 Jahre lang organisierten Centa und Johann Wittmann das Seniorentreffen in Thierhaupten. Nun müssen beide aufhören und am Donnerstag gibt es das letzte Menü.

Von Laura Gastl

Geboren war die Idee zum Hoagardn vor etwa 15 Jahren am Frühstückstisch der Familie Wittmann. „Wir müssen etwas tun für die alten Menschen in Thierhaupten“, empfand Centa Wittmann damals – und somit entstand ein Seniorentreffen, das an einem jeden letzten Donnerstag des Monats abgehalten wurde. Am 19. Dezember findet die gesellige Runde mit durchschnittlich 35 Gästen nun zum letzten Mal statt.

„Aus gesundheitlichen Gründen müssen wir leider aufhören“, erklärt Johann Wittmann und Wehmut klingt in seiner Stimme mit. Als Leiter der Abteilung für Sozial- und Öffentlichkeitsarbeit des Kameraden- und Soldatenvereins Thierhaupten organisierte er den Hoagardn all die Jahre gemeinsam mit seiner Frau Centa. Alle vier Wochen luden die Veranstalter zu dem Seniorentreffen im Vereinsheim der Kameraden und Soldaten ein, welches im Thierhauptener Kloster untergebracht ist. Zur Hoagardn-Mannschaft gehörte auch der stellvertretende Abteilungsleiter Hermann Schalk, der stets eine Stütze bei der Organisation war. Weiterhin zum Helferkreis zählten Familie Trautmann aus Donauwörth sowie Familie Rauscher, Dora Wittmann und Paula Praßler aus Thierhaupten.

Vom Zauberer über Bauchredner bis zur Stubenmusik

15 Jahre lang begann eine jede Seniorenrunde immer nachmittags mit Kaffee und Kuchen. „Zur Unterhaltung im Hoagardn haben wir über die Jahre hinweg weit mehr als 50 verschiedene Referenten eingeladen“, fügt Johann Wittmann hinzu. Das Programm reichte vom Zauberer über den Bauchredner bis hin zur Stubenmusik. Genauso gehörten informative Nachmittage dazu, wie zum Beispiel Vorträge über örtliche Unternehmen und Handwerksbetriebe. Auch hielten Altbürgermeister Franz Neher und der aktuelle Bürgermeister Toni Brugger kleine „Bürgerversammlungen“ eigens für den Hoagardn ab, um die älteren Menschen über die Entwicklungen im Markt Thierhaupten auf dem Laufenden zu halten.

Circa um 16.15 Uhr dann servierte Centa Wittmann als „Hoagardn-Mutti und Küchenchefin“ – so lobt Hermann Schalk – stets ein deftiges Essen für die Gäste. Auf den Tisch kamen Gerichte aus bayerischer Küche: mal Leberkäs, mal Halsgrat. Genauso wie der Kuchen ließ sich das alles durch Spenden finanzieren. Anschließend um 17 Uhr: Abholung der ersten Gäste. So manch einer ließ die Nachmittage aber durchaus auch länger ausklingen, wie Hermann Schalk ergänzt.

Ein Miteinander wie in einer Familie

Seit 2005 ist durch den Hoagardn eine „wunderschöne Gemeinschaft mit viel Lebensfreude“ zusammengewachsen, so sagt Johann Wittmann glücklich. Die Gäste zwischen 70 und 90 Jahren kamen dabei nicht nur aus Thierhaupten und seinen Ortsteilen selbst, sondern auch aus Meitingen, Ostendorf und Westendorf. Dieses herzliche Miteinander käme laut den Wittmanns einer Familie gleich.

So pflegten Johann und Centa Wittmann Kontakte auch durch Besuche bei Senioren, die den Hoagardn aufgrund von Krankheit einmal nicht besuchen konnten. Vor allem war es aber auch viel ehrenamtliche Arbeit, die für die Organisatoren in den monatlichen Seniorentreffen steckte – Vorbereitungen, Einkäufe und das Aufräumen im Nachhinein. Unter anderem für seine Bemühungen um den Hoagardn erhielt Johann Wittmann im Dezember 2018 das „Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienst im Ehrenamt“ durch Markus Söder.

Cordon bleu und Eis mit heißen Himbeeren

Am 19. Dezember nun findet ein letzter, weihnachtlicher Hoagardn für die Senioren statt, musikalisch umrahmt durch den „Lauterbacher Dreigesang“. Zu Essen soll es Cordon bleu geben und zum Nachtisch Eis, wohl mit heißen Himbeeren – so hat es sich Centa Wittmann zum Jahresausklang überlegt. Ein Nachfolger für das organisierende Ehepaar Wittmann konnte bisher leider nicht gefunden werden.

Themen folgen