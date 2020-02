Machtwechsel in Emersacker: Karl-Heinz Mengele will Bürgermeister werden

Plus Der amtierende Bürgermeister Michael Müller stellt sich nicht mehr zur Wahl. Sein Nachfolger steht allerdings schon in den Startlöchern, denn in der Gemeinde gibt es nur einen Bürgermeisterkandidaten

Wie in zahlreichen anderen Gemeinden steht auch in Emersacker ein Wechsel im Amtszimmer des Bürgermeisters bevor. Mit dem 38-jährigen Karl-Heinz Mengele steht ein junger und motivierter Nachfolger in den Startlöchern. Er hat sich viel vorgenommen.

Mengele bekleidete in den vergangenen Jahren das Amt des Zweiten Bürgermeisters und war bei den großen Projekten stets eingebunden. Zu tun gibt es in der kommenden Zeit mehr als genug in der 1400-Einwohner-Gemeinde. Die Sanierung des alten Kindergartens geht in die Zielgerade. Bald werden für die drei Gruppen großzügige und moderne Räumlichkeiten zur Verfügung stehen.

Fleißig gearbeitet wird auch im Schlossgebäude. Die Nutzung für das durch einen Großbrand beschädigte Gebäude ist jedoch noch völlig unklar. Ziel für Mengele sei es, junge Menschen im Ort zu halten und Senioren die Möglichkeit zu bieten, so lange wie möglich in ihrem Heimatort leben zu können. Die Gemeinde brauche hier aber starke Partner, um solche Projekte zu realisieren. Auch das leer stehende Gebäude der ehemaligen Raiffeisenbank möchte der Bürgermeisterkandidat wieder genutzt sehen.

Womit kann die Gemeinde Emersacker punkten?

Er komme beruflich viel herum und sehe daher viele andere Kommunen, sagt Mengele. „Ich weiß, dass es uns in Emersacker eigentlich sehr gut geht.“ Die Gemeinde habe vielleicht vieles nicht. Denn Emersacker liege zum Beispiel nicht direkt an der Autobahn, eine einfache Busfahrt nach Augsburg koste satte neun Euro, und auch Einkaufsmöglichkeiten seien nur eingeschränkt vorhanden. Dafür könne die Gemeinde mit einer gut ausgestatteten Grundschule, Kindergarten, Krippe, gutem Vereinsleben, einer Wallfahrtskirche und wunderschöner Landschaft punkten. Zuletzt seien deshalb viele Bauplätze in kürzester Zeit verkauft worden, was der Finanzkraft zugutekommt.

Das Bürgermeisteramt scheint Mengele im Blut zu liegen, denn bereits sein Vater war zwölf Jahre lang Bürgermeister der Gemeinde Villenbach, wo Mengele auch herstammt. „Ich denke, ich kann sehr gut einschätzen, was auf mich zukommt“, meint der junge Familienvater.`

Mengele will weniger Bürokratie in der Gemeindearbeit

Gleiches gilt für seine Frau, Tochter von Emersackers Altbürgermeister Alois Heim, der 24 Jahre im Amt war. Allerdings weiß Mengele auch, dass sich in den letzten Jahren einiges geändert hat. „Was mein Vater oder mein Schwiegervater früher auf dem sogenannten kurzen Dienstweg durch ein Gespräch erreichen konnten, wird heute durch Bürokratie deutlich erschwert“, meint er.

Kontakt zu den Bürgern will Mengele auch weiterhin suchen und ermöglichen, indem er auf Veranstaltungen präsent ist. Geplant ist auch eine Bürgerfrageviertelstunde zu Beginn der Gemeinderatssitzungen. Ehrenamtlicher Bürgermeister zu sein sei ein zeitraubendes Amt, bei dem man viel unterwegs ist. Auch wenn er künftig weniger Zeit haben wird, war für ihn eins klar: „Wenn man etwas bewegen will, muss man raus aus der Komfortzone und handeln.“ Eines liegt Mengele besonders am Herzen. Seinen Vorgänger Michael Müller möchte er würdig verabschieden. Er habe nicht nur vieles geschaffen und positiv gestaltet. Mengele sei ihm auch persönlich dankbar.

Auch wenn es in Emersacker nur einen Kandidaten gibt, entschieden ist die Wahl auch in der Gemeinde noch nicht. Bei Kommunen, die einen hauptamtlichen Bürgermeister wählen, kämen als Alternative zum nominierten Kandidaten alle deutschen Staatsbürger/-innen zwischen 18 und 67 Jahren infrage.

Sieben Fragen an Karl-Heinz-Mengele Karl-Heinz Mengele will Bürgermeister in Emersacker werden. Bild: Privaz

1. Welches ist das wichtigste Vorhaben, das Sie als Bürgermeister anpacken wollen?

Karl-Heinz Mengele: Ich denke es gibt nicht „das“ wichtigste Vorhaben. Was in meinen Augen vielleicht wichtig erscheint ist für andere wiederum nicht so wichtig. Was für mich allerdings eine hohe Priorität haben wird ist die gemeindliche Familienpolitik. Das heißt es muss alles getan werden, damit sich die Bürgerinnen und Bürger in unserer Gemeinde wohlfühlen.

2. Wenn Sie sich für ihre Gemeinde etwas wünschen könnten, was wäre das?

Mengele: Emersacker ist ein sehr lebenswertes Dorf – als Gemeinderat oder Bürgermeister wünscht man sich natürlich mehr finanzielle Mittel um auch mehr gestalten zu können als die Pflichtaufgaben. Ein weiterer Wunsch wäre weniger Bürokratie in vielen Bereichen für die Bürger, die Verwaltung und Gemeinderat/Bürgermeister.

Karl-Heinz-Mengele 1 / 9 Zurück Vorwärts Alter 38 Jahre.

Aufgewachsen in Villenbach.

Wohnort Emersacker.

Familienstand verheiratet.

Kinder drei Kinder, Max (sieben Jahre), Anna (sechs Jahre) und Lucas (drei Jahre); Lucas ist unser Pflegekind und lebt seit er vier Wochen alt ist bei uns in der Familie.

Ausbildung und Beruf Abwassermeister bei der Stadtentwässerung Augsburg.

Hobbys Familie, Wandern.

Politische Ämter, Vereinsmitgliedschaften, Ehrenämter Gemeinderat und Zweiter Bürgermeister, Mitglied im Prüfungsausschuss „Meister in den umwelttechnischen Berufen“ bei der Bayerischen Verwaltungsschule. Vereinsmitgliedschaften: Sportverein Emersacker, Schützenverein Emersacker, SKV Emersacker, Stopselclub Emersacker, Drescherverein Emersacker, Gartenbauverein Emersacker.

Entspannung finde ich bei einem Spaziergang.

3. Was muss für die wachsende Zahl der älteren Bürger getan werden?

Mengele: Nach einer Umfrage in unserer Region ist der Hauptwunsch der älteren Bevölkerung, so lange wie möglich in ihrer Heimat/am Ort zu bleiben. Diesen Wunsch unterstützen wir durch die gegründete Nachbarschaftshilfe, welche wir noch weiter bekanntmachen müssen – bei den Senioren, Angehörigen und möglichen ehrenamtlichen Helfern.

4. Was würden Sie mit ihrem Leben machen, wenn Sie noch einmal 20 Jahre alt wären?

Mengele: Ich würde eigentlich das meiste so machen wie ich es getan habe.

5. Welche positiven Eigenschaften würden Sie bei einem Bewerbungsgespräch nennen?

Mengele: Zielstrebig, lösungsorientiert, teamfähig, hilfsbereit.

6. Was sind Ihre persönlichen Untugenden?

Mengele: Meine Ungeduld.

7. Wie nutzen Sie die neuen sozialen Medien und was halten Sie davon?

Mengele: Ich nutze die sozialen Medien eigentlich nur zu Informationszwecken (Nachrichtenmeldungen aus der Region). Ich denke es ist wie überall im Leben, dass ein gesundes Mittelmaß der richtige und sinnvolle Umgang mit den sozialen Medien ist.