Männer geraten in Gersthofen wegen Mindestabstand in Streit

Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es am Donnerrstag in einem Verbrauchermarkt an der Ziegeleistraße gekommen. Auslöser war laut Polizei das Nichteinhalten des Mindestabstands.

Gegen 17.20 Uhr hob ein 29-jähriger Mann an einem Geldautomaten Geld ab. Dabei bemerkte er einen Jugendlichen, der sehr nahe hinter ihm stand. Er drehte sich um und forderte ihn auf, Abstand zu halten. Daraufhin hielt ihm der 15-jährige seine EC-Karte vor die Nase, um zu zeigen, dass auch er Geld abheben wolle. Der 29-Jährige schlug daraufhin dem 15-Jährigen die EC-Karte aus der Hand. Dies ließ sich der Jugendliche nicht gefallen. Er nahm den Älteren in den Schwitzkasten und verpasste ihm mit der Faust einen Schlag in die rechte Gesichtshälfte. (thia)

