11:00 Uhr

Männer in Gersthofen attackieren sich mit Messer und Eisenstange

Völlig eskaliert ist ein Streit zwischen zwei bewaffneten Männern in Gersthofen. Die Polizei konnte offenbar Schlimmeres verhindern.

Ein Streit zwischen zwei angetrunkenen Männern in Gersthofen ist offenbar völlig eskaliert. Wie die Polizei berichtet, gerieten am Sonntag gegen 13 Uhr ein 33-Jähriger und ein 46-Jähriger in Streit. In dessen Verlauf packte der Jüngere eine Eisenstange und versuchte auf seinen Kontrahenten einzuschlagen. Das wollte sich der ältere wohl nicht gefallen lassen und ging mit einem Messer auf den 33-Jährigen los. Dieser wurde dabei leicht an der Hand verletzt.

Die Polizei war offenbar rechtzeitig vor Ort und konnte die beiden Männer trennen. Der Grund für den Streit ist nicht bekannt. Beide Männer erhielten eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung bzw. wegen des Versuches der gefährlichen Körperverletzung. (kinp)

