vor 37 Min.

Männerkram und Badehauben: Das Beste aus 35 Jahren

Seit 1984 gibt es Sonderausstellungen in Oberschönenfeld. Nun präsentiert das Museum die „best of“-Exponate aus rund 250 Veranstaltungen.

35 Jahre ist es mittlerweile her, dass das Museum in Oberschönenfeld seine Türen öffnete. Und seitdem ist so einiges passiert. In einer unterhaltsamen Sonderausstellung zeigt ab dem 7. April die Einrichtung des Bezirks, was seit 1984 bereits die Besucher erfreut hat.

Rund 250 Sonderausstellungen aus den Bereichen Kunst und Kultur präsentierte das Museum seit seiner Eröffnung. Die Bandbreite reichte dabei von Klassikern wie Krippenausstellungen zu Weihnachten über spezifisch regionale Themen, etwa zu Bier in Schwaben, bis hin zu einer kleinen Kulturgeschichte des Hawaiihemds.

Ein Rückblick auf die Ausstellungshighlights

Immer wieder sprachen Besucher die Mitarbeiter des Museums auf frühere Ausstellungen an: Sie erinnern sich an Themen und Objekte, geprägt durch persönliche Bezüge, durch abwechslungsreiche Präsentationen und durch neue Einblicke in Altbekanntes. Auch die Erneuerung der Dauerausstellung im Jahr 2018 bot Anlass zu einem Rückblick auf Ausstellungshighlights aus 35 Jahren. Die Jubiläumsausstellung „Best of“ präsentiert typische Exponate wie Krippen, Klosterarbeiten und Spielsachen. Gezeigt werden aber auch „Publikumslieblinge“ wie Teddybären, verschwundene Dinge und Design der 1950er-Jahre und erinnert an „Männerkram“ wie Fußball, Bier und Eisenbahn.

Außerdem blickt die Ausstellung zurück auf die Anfänge des Museums, das als erste große Ausstellung im ehemaligen Schafstall landwirtschaftliche Geräte unter dem Motto „Von der Handarbeit zur Maschine“ präsentierte. Natürlich dürfen auch ein paar „Geheimtipps“ nicht fehlen.

Die kurzweilige und kommunikative Ausstellung ist für Besucher jeden Alters geeignet. Schließlich wird ein breit gefächertes Kaleidoskop an Kunst und Kultur, Nostalgisches und Außergewöhnliches dargeboten.

Mit dabei ist das Museumsmaskottchen

Einzigartige Objekte aus der Sammlung, bereichert um Leihgaben, und zahlreiche Aktivstationen greifen die Ausstellungsthemen der Vergangenheit wieder auf. Immer mit dabei ist das Museumsmaskottchen Kater Bernhard zur Unterhaltung von groß und klein. Und schließlich stellt sich auch die Frage an die Besucher, was sie in Zukunft in Ihrem Volkskundemuseum sehen wollen.

Öffnungszeiten sind Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr, Feiertage sind ebenfalls geöffnet. Für Gruppen gibt es auch individuelle Vereinbarungen. Erreichbar ist das Telefon unter der Nummer (08238) 3001-0, per Mail mos@bezirk-schwaben.de

