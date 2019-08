00:32 Uhr

Mahd als Samenquelle für artenreiche Wiesen

Zu den notwendigen Unterhaltsmaßnahmen am unteren Lech gehört auch das regelmäßige Mähen entlang der Dämme und Deiche.

Dämme und Deiche entlang des Lechs nördlich von Gersthofen werden gemäht

Unterhalt und Naturschutz in einem Zug: LEW Wasserkraft hat in den letzten Wochen Mäh- und Pflegearbeiten entlang des Lechs zwischen den Staustufen Gersthofen und Feldheim durchgeführt. Die Arbeiten sind Teil der Unterhaltsmaßnahmen am Fluss und tragen gleichzeitig zum Erhalt der Artenvielfalt von Flora und Fauna bei.

In diesem Jahr nutzt das Unternehmen die jährlichen Arbeiten für ein besonderes Projekt: Das artenreiche Mähgut rund um die Staustufe Meitingen wird für den Start von ökologischen Flächen bei Thierhaupten verwendet. Die Maßnahmen sind mit den Naturschutzbehörden, dem Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben, der Teilnehmergemeinschaft Thierhaupten III sowie dem Markt Thierhaupten abgestimmt.

Als Betreiber von drei Wasserkraftwerken am Lechkanal und vier Kraftwerken am unteren Lech ist LEW Wasserkraft für den Unterhalt an rund 35 Flusskilometern zuständig. Im Bereich der Staustufen werden Dämme und Deiche auf der Landseite zwei Mal im Jahr gemäht. Auf der Wasserseite genügt eine Mahd pro Jahr.

Bei den Mäharbeiten spielt auch der Naturschutz eine wichtige Rolle, denn die Maßnahme trägt LEW Wasserkraft zum Erhalt wertvoller Lebensräume bei. Dabei handelt es sich um Extensivwiesen, zu denen in Teilen auch die ökologisch wertvollen Halbtrockenrasen gehören. Diese besonders nährstoffarmen und trockenen Wiesen zeichnen sich durch ihre große Artenvielfalt aus. Nach dem Mähen wird das Mähgut abgerecht, wodurch die Halbtrockenrasen erhalten bleiben.

Ein Teil des Mähguts wird im Rahmen eines ökologischen Flurneuordnungsverfahrens, das das Amt für Ländliche Entwicklung in Schwaben durchführt, auf andere Flächen übertragen. Bei Thierhaupten sollen so neue artenreiche Wiesen auf ehemaligen Ackerflächen entstehen. Ein etwa zwei Kilometer langer, blütenreicher Abschnitt bei der Staustufe Meitingen dient als Spenderfläche.

Nachdem die Dämme und Deiche gemäht worden sind, wird das Mähgut mit den wertvollen Samenbeständen eingesammelt und anschließend über das Amt für Ländliche Entwicklung auf die neuen Flächen ausgebracht. So können sich die Pflanzen dort über die Samen ausbreiten und es entstehen artenreiche Wiesen, die früher typisch für den Auenbereich entlang des Lechs und um Thierhaupten waren.

„Mit unseren Maßnahmen und Projekten tragen wir als Wasserkraftwerksbetreiber dazu bei, die Lebensräume für Tiere und Pflanzen zu erhalten – im Fluss aber auch entlang der Gewässer“, sagt Andreas Hurler, Leiter Instandhaltung bei LEW Wasserkraft.

Neben dem Lech betreibt das Unternehmen auch an Donau, Iller, Wertach und Günz Wasserkraftwerke. Auch hier werden regelmäßig Mäharbeiten durchgeführt – immer an die jeweiligen Lebensräume und die Beschaffenheit der Dämme angepasst. (AL)

