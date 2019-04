vor 23 Min.

Mal angepasst, mal satirisch

ModeschöpferKarl Xaver Goetz

Von Jürgen Dillmann

Seit der Antike gibt es jene meist runden Metallstücke – als Geldmittel, zur Ehrung verdienstvoller oder bekannter Personen, zur Erinnerung an Ereignisse. Im ersten Fall heißen sie Münzen, ansonsten sprechen wir von Medaillen, meist von Künstlerhand entworfen und gefertigt. Einer dieser Künstler war Augsburger, und er gilt unter Fachleuten als der bedeutendste Medailleur des 20. Jahrhunderts: Karl Xaver Goetz.

Geboren wurde der Künstler am 28. Juni 1875. Mit 13 Jahren begann er seine Ausbildung beim Augsburger Graveur Johannes Dominal. Als er 17 Jahre alt war, zeichnete die Stadt seine Gesellenstücke aus. Er ging fünf Jahre lang auf die Walz, nach Dresden, Leipzig, Berlin und Düsseldorf. Anschließend wohnte er in Utrecht und Paris, im Jahr 1904 zog es ihn nach München. Er heiratete und wurde Vater dreier Kinder. In München blieb er bis zu seinem Tod im September 1950.

Goetz blieb stets Augsburg verbunden. So verwendete er bei seinen Arbeiten auch die Augsburger Zirbelnuss oder fertigte für Augsburger Auftraggeber Medaillen an, unter anderem für die Lotzbeck’sche Tabakfirma zu deren 100. Jubiläum. Erwähnenswert ist auch die fast 200 Gramm schwere Bronzemedaille mit dem Porträt des Bischofs Maximilian von Lingg.

Weit über 600 Medaillen stammen aus der Hand von Goetz. Zunächst bekannte er sich zum französischen Stil „Art nouveau“ – diese Arbeiten gelten zusammen mit den Münchner expressionistischen Werken als die künstlerisch wertvollsten. Im Ersten Weltkrieg entwarf er satirische Medaillen mit teils fragwürdigen nationalistischen Themen – stilistisch blieb er noch beim Expressionismus. Die bekannteste Arbeit ist die Lusitania-Medaille, mit der er die Versenkung des Passagierdampfers durch deutsche U-Boote darstellen wollte. Mit dem Kriegsende verspottete er auf einer Medaille auch den deutschen Kaiser. Den Hitlerputsch verarbeitete er ebenfalls satirisch – allerdings ist von kritischer Einstellung den Nazis gegenüber bald nichts mehr zu spüren. Im Gegenteil, er passt sich an, gibt den expressionistischen Stil auf und arbeitet im neoklassizistischen Stil des Hitler-Regimes. Mit Porträts werden maßgebliche Politiker der Zeit verewigt, und er fertigt Erinnerungsmedaillen bei besonderen Kriegserfolgen an. All das Themen, die zu Kritik Anlass geben, aber den künstlerischen Wert der Werke nicht schmälern sollen und können.

