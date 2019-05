vor 58 Min.

Malen, meditieren oder entspannen

Mitten in Biberbach gibt es nun einen Raum für Kultur. Die Eröffnung ist bereits am Sonntag

Von Sonja Diller

Am Sonntag, 5. Mai eröffnet das Blaukariert, ein Raum für Kultur mitten in Biberbach. Im alten Lehrerhaus soll es künftig bunt zugehen. Vorwiegend blaukariert. Im gleichnamigen Raum für Kultur, wie Initiator Stephan Winkler das Projekt gleich neben der Wallfahrtskirche getauft hat, ist Freiraum für vieles entstanden. Der Künstler wird dort arbeiten und seine Werke aus den Bereichen Malerei und Zeichnung ausstellen.

Doch im Blaukariert soll man nicht nur schauen, sondern auch selber machen können. Alle, die mal ausprobieren wollen, wie es funktioniert, eigene Ideen in Farbe zu fassen, können beim offenen Malabend erste Schritte machen; und bei Gefallen beim Malkurs am Dienstagabend unter Anleitung tiefer ins Thema einsteigen.

Zusätzliche Facetten von Leben und Lebenskunst bringt Jutta Burghart ins Spiel. In ihrem rosaroten Salon stehen vom Literaturtreff über Meditationsstunden bis zum spielerisch erfahrenen Wissen zum Essen die unterschiedlichsten Angebote auf dem Plan. Beim Spielenachmittag entspannen und sich kennenlernen oder in der Stopfstube gemeinsam kaputte Sachen wieder heil machen – eine Menge steht schon im Kalender, und was noch nicht drin steht, kann es ja noch geben. Philosophieren, Vorträge halten, Reden schwingen oder einfach nur miteinander sprechen.

Der Seminarraum kann gerne auch für andere Angebote genutzt werden, Winkler und Burghart sind offen für verschiedene Anfragen. Alles soll möglich werden im Haus, das bei den Vorbereitungen der Dorferneuerung schon als Teil des Biberbacher „Kulturhügels“ identifiziert wurde.

Warum blaukariert? Ein griffiger, origineller Name war den Initiatoren wichtig, und die Farbe Blau kommt an dem Gebäude schon vor. Winkler hat schon mehrere ähnliche Projekte mitinitiiert und pendelte seit Jahren zwischen seinem Atelier in der Rhön und dem Lebensmittelpunkt in Biberbach. Auf der Suche nach einem passenden Atelier mit Galerie war er auf das leer stehende Haus am Kirchberg gestoßen und konnte es von der Gemeinde anmieten. Sechs Monate lang waren die Macher vorwiegend Handwerker und Putzkolonne, bis das Haus wieder in einem Zustand war, der eine Nutzung auch zuließ.

Aber nun ist es so weit, und „da die Kunst Austausch und Begegnung braucht, lag es nahe, das Haus für neugierige, kreative Menschen zu öffnen“, freut sich Stephan Winkler auf viel Leben im historischen Gemäuer.

Als guten Einstieg in die Umsetzung des Konzepts „Kulturhügel“ sieht Bürgermeister Wolfgang Jarasch das Projekt im alten Lehrerhaus. Das Haus stand leer und wurde dadurch in seiner Substanz nicht besser. Auch für die nächsten Jahre war keine Nutzung in Sicht. „Es gab in den Arbeitskreisen der Dorferneuerung viele Ideen, doch aktuell hat die Gemeinde so viele teure Vorhaben zu stemmen, dass eine zeitnahe Umsetzung nicht absehbar ist.“ Als Archiv war ein Teil des Hauses schon im Gespräch, als Anlaufstelle für die Pilger zum „Herrgöttle von Biberbach“, als Treffpunkt im Dorf.

Zum Treffpunkt könne Blaukariert gerne werden, sind sich Stephan Winkler und Jutta Burghart einig.

Ort der Begegnung mit viel Kultur, Spaß und Lebensfreude soll sich entwickeln, die Akteure hoffen auf viele Besucher bei der Eröffnung am kommenden Sonntag ab 11 Uhr und viele Interessierte an den Angeboten, von denen es für Mai und Juni schon einen gut gefüllten Kalender gibt. Nähere Informationen zum Programm gibt es unter blaukariert@online.de oder www.blaukariert.jimdosite.com

