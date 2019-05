15.05.2019

Mancher Winkel atmet noch die alte Zeit

Der Gersthofer Stadtteil Batzenhofen feiert sein 1050-jähriges Bestehen. Der „heimliche Bürgermeister“ Josef Schuler kann sich an acht – mal schwere, mal schöne – Jahrzehnte davon erinnern.

Von Siegfried P. rupprecht und Siegfried P. Rupprecht

Gersthofen-Batzenhofen Mehr als ein Jahrtausend alt und für seine Bewohner noch immer lebenswert: Die örtliche Dorfgemeinschaft feiert vom 12. bis 14. Juli das 1050-jährige Bestehen Batzenhofens. Zuvor, am Samstag, 18. Mai, findet dazu um 18.30 Uhr in der Mehrzweckhalle bereits ein Festakt für geladene Gäste statt.

Die eigentliche Entwicklung des Ortes begann nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. „Einrichtungen der Infrastruktur wurden errichtet und Baugebiete ausgewiesen“, erinnert sich Josef Schuler. Der 88-Jährige kann wie kaum ein anderer Zeitgenosse vor Ort über die damalige Entfaltung berichten. Noch heute gilt der Gersthofer Ehrenbürger als der „heimliche Bürgermeister von Batzenhofen“.

Eckpfeiler des Jubiläums ist eine Schenkungsurkunde des Bischofs Ulrich aus Augsburg von 969. Darin findet sich ein Hinweis auf Batzenhofen, damals noch Pazenhoua. Doch das am linken Schmutterufer gelegene Dorf geht mit seiner Besiedelung mindestens bis ins achte Jahrhundert zurück. Bäuerlich geprägt war es bis in die 1930er-Jahre.

Ganz Batzenhofen war ein Spielplatz für die Kinder

Für die Kinder sei das ganze Dorf ein Spielplatz gewesen, blickt Josef Schuler zurück: „Eine Idylle pur: Wir fischten im Sautrog auf der Schmutter, bauten Rutschen aus Heu. Und nur ab und zu tuckerte eine Zugmaschine über die Straßen.“ Kein Wunder: 1933 zählte Batzenhofen lediglich vier Motorräder und zwei Personenkraftwagen.

Noch gut erinnert sich Schuler an das 1908 erbaute Schulhaus, das 1969 im Rahmen der Schulreform aufgegeben und später abgerissen wurde: „Bevor der Unterricht begann, mussten wir Brennholz spalten, um die Öfen zu schüren.“ Im Gedächtnis blieb die Einweihung der Autobahn 1938: „Da haben wir Kinder mit Hakenkreuzfähnchen der Autokolonne zugewinkt.“ Ein Honigschlecken sei seine Kindheit allerdings nicht gewesen, betont er. Die kleine Landwirtschaft der Eltern an der Stephanstraße habe nicht viel abgeworfen. Zudem sei sein Vater an beiden Beinen schwer verletzt gewesen. „Ein Mitbringsel aus dem Ersten Weltkrieg“, erzählt er. „Da mussten wir fünf Buben nach der Schule kräftig anpacken.“

Auch der 27. Februar 1945 ist ihm noch lebhaft vor Augen. An diesem Tag warfen gegen 13.30 Uhr drei Flugzeuge mehrere Luftminen auf das Dorf. „Es war ein klarer Himmel, als ich über mir ein gefährliches Rauschen hörte.“ Sofort habe er sich auf den Boden geworfen. „Gleich danach bebte die Erde. Ich hatte Todesangst.“ Bei dem Bombenabwurf gab es drei Tote und mehrere Verletzte. Ein Wohnhaus wurde vollkommen zerstört, mehrere Dächer abgetragen.

Auch das Bombardement auf Augsburg ein Jahr davor erlebte Batzenhofen mit. „Wir hörten und sahen nicht nur die unzähligen Explosionen“, so Schuler nachdenklich. „Danach war unser Dorf schwarz vor Asche.“

1946 galt es, 172 Heimatvertriebene aus dem Sudetenland unterzubringen. „Der Ort selbst zählte zu diesem Zeitpunkt nicht mal 500 Einwohner. Für die Bevölkerung war das ein Kraftakt.“ Vier Jahre später seien die letzten Kriegsheimkehrer in ihren Heimatort zurückgekommen.

Schritt für Schritt ging‘s aufwärts

Dann sei Schritt für Schritt die Aufwärtsentwicklung eingetreten, so Josef Schuler. „Ab April 1948 verkehrten regelmäßig Autobusse der Stadtwerke Augsburg.“ Die Moderne habe in Batzenhofen zwar bereits 1912 mit dem Anschluss ans Licht- und Kraftstromnetz Einzug gehalten, doch erst 1954 sei die Ortsbeleuchtung eingeführt worden. Ein großes Hallo sei 1955 das erste Fernsehgerät im Gasthof Schmid gewesen. „Drei Jahre später wurden die Hauptstraße geteert und der Ort teilkanalisiert, 1961 der Friedhof erweitert und die neue Sportanlage eingeweiht.“

1966 nahm die zentrale Wasserversorgung ihren Betrieb auf. „Bis dahin hatte fast jedes Haus seine eigene und zuweilen sehr fragliche Brunnenanlage“, so Schuler. Ein Mosaiksteinchen habe sich an das andere gereiht, so der Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße nach Rettenbergen und die Steigerung der Bautätigkeit. Zugleich habe die Aufbruchsstimmung die Bevölkerung im gemeinsamen Handeln gestärkt. „Die Dorfbewohner schlossen sich vermehrt in Vereinen zusammen.“ Er selbst engagierte sich unter anderem beim Musikverein und in der Feuerwehr und saß für die SPD im Gemeinde- und später im Stadtrat, wo er hinter den Kulissen so manches zum Wohle seines Heimatorts einfädelte.

Seit der Gebietsreform 1978 Teil Gersthofen

Bei der Frage nach einschneidenden Maßnahmen verweist Josef Schuler auf den Bau des Gemeindezentrums mit Feuerwehrhaus und 1978 auf die Gebietsreform. „Mit ihr endete nicht nur die Geschichte von Batzenhofen als selbstständige Gemeinde, sondern erfolgte auch die Eingemeindung nach Gersthofen.“ Der Sozialdemokrat war damals anderer Meinung. Er befürwortete den Anschluss nach Gablingen. „Doch ich war in der Unterzahl“, bilanziert er. Im Rückblick bedauert Schuler nicht die Union mit Gersthofen. Das Dorf habe sich im Schatten der Stadt erfolgreich weiterentwickeln können, ohne den eigenen Charakter einzubüßen.

Fest Vom 12. bis 14. Juli wird in Batzenhofen gefeiert. Alle Dorfbewohner können beim Fest mitwirken. Interessierte können sich bei den Mitgliedern des Festausschusses oder dessen Vorsitzenden Martin Ehinger melden.

Themen Folgen