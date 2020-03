11:37 Uhr

Mann ertappt Fahrraddieb in Neusäß auf frischer Tat

Ein 43-Jähriger beobachtet, wie sich ein Jugendlicher an einem Fahrrad zu schaffen macht und reagiert vorbildlich.

Einen Fahrraddieb in Neusäß hat ein aufmerksamer Zeuge am Mittwoch auf frischer Tat ertappt. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete ein 43-Jähriger wie ein 17-Jähriger am Schloss eines Fahrrades hantierte, welches an einer Schule in der Landrat-Dr.-Frey-Straße abgestellt war. Nachdem er angesprochen wurde, warf er das Rad um und flüchtete zu Fuß. Die Polizisten schnappten den Fahrraddieb wenig später. Ihm drohen jetzt Anzeigen wegen versuchten Diebstahl, sowie wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz, da er ohne triftigen Grund gegen die eingeschränkte Ausgangssperre verstoßen hatte. (kinp)

