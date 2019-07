vor 52 Min.

Mann fällt mit drei Promille aus Auto – Zeugin reagiert

Ein Mann sitzt völlig betrunken am Steuer und fällt beim Aussteigen fast aus dem Wagen. Einer Frau fällt das auf. Sie ruft die Polizei.

Auch das ist Zivilcourage: Eine Passantin beobachtete am Montagnachmittag wie ein Mann beim Aussteigen fast aus Wagen fiel. Auf dem Weg in ein Geschäft in Neusäß schwankte er erheblich – daraufhin verständigte die Frau die Polizei. Die Beamten fuhren zur Wohnadresse des Manns und trafen dort einen 47-Jährigen an, der stark nach Alkohol roch. Ein Test ergab einen Wert von über drei Promille. Der Mann musste zur Blutentnahme. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde auch sein Führerschein beschlagnahmt. (mcz)

