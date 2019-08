12:47 Uhr

Mann flüchtet auf dem Elektroboard vor der Polizei

Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Stundenkilometern versucht in Neusäß ein 31-Jähriger auf dem Longbaord der Polizei zu entkommen.

Solch eine Verfolgungsfahrt erlebt die Polizei auch nicht alle Tage. Mit einem Skateboard hat ein 31-Jähriger am Donnerstag versucht, sich in Neusäß der Kontrolle zu entziehen. Dass der junge Mann dabei allerdings Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 50 Stundenkilometer erreichte, lag weniger an seinen Fahrkünsten, sondern am Antrieb des Fluchtfahrzeugs.

Gegen 14.10 Uhr bemerkte eine Streife der Polizei den 31-Jährigen, der mit seinem elektrisch betriebenen Longboard auf dem Radweg neben der B300 in Richtung Neusäß unterwegs war. Als die Beamten den Fahrer und sein Fahrzeug kontrollieren wollten, versuchte dieser über ein Tankstellengelände zu flüchten. Laut Polizei fuhr das Longboard dabei teilweise mit bis zu Tempo 50.

Nicht aus Umweltgedanken aufs Auto verzichtet

Schließlich konnte der Fahrer dennoch angehalten werden. Dabei stellte sich allerdings heraus, dass der 31-Jährige nicht aus Umweltgedanken auf das Auto verzichtet hatte und aufs Longboard gewechselt ist, sondern dass er seit einiger Zeit keinen Führerschein mehr hat.

Da aber das Elektro-Longboard aufgrund seiner Bauart und Geschwindigkeit ebenfalls ein Kraftfahrzeug darstellt, wäre auch hier eine Fahrerlaubnis, und zwar der Klasse B notwendig gewesen wäre. Den Beschuldigten erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (thia)

