13:17 Uhr

Mann hantiert mit Waffe auf Balkon und löst Polizeieinsatz aus

Ein Mann hantierte in Gersthofen auf dem Balkon mit einer Waffe. Die Polizei rückte an und stieß auf eine Feier in der Wohnung.

Weil ein Mann in Gersthofen auf einem Balkon mit einer Waffe hantierte, hat ein Zeuge die Polizei alarmiert. Mehrere Streifen eilten auf die Meldung hin am Sonntag gegen 10 Uhr zu einem Mehrparteienhaus in der Loewestraße. Die Beamten konnten mit dem Wohnungsinhaber Kontakt aufnehmen. Im Gespräch stellte sich heraus, dass bei einer Feier ein 47-Jähriger mit einer Schreckschusspistole einen „Freudenschuss“ abgegeben hatte. Die Polizisten beendeten die Feier. In der Wohnung wurden mehrere Schreckschusswaffen und Luftgewehre sichergestellt. Den Schützen erwartet eine Anzeige nach dem Waffengesetz, die haushaltsfremden Teilnehmer nach dem Infektionsschutzgesetz. (gol)

Themen folgen