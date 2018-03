vor 3 Min.

Mann klaut Kalb und Trompete

Ein Betrunkener geht in Kutzenhausen auf einen ungewöhnlichen nächtlichen Beutezug.

Es muss ein ungewöhnlicher Anblick gewesen sein: Ein 38-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag in Agawang mit einem Kalb spazieren gegangen. Eine Streife der Zusmarshauser Polizei entdeckte das ungewöhnliche Paar und kontrollierte den Mann. Der erzählte den Beamten zunächst, dass ihm das Kalb nachgelaufen sei. Im Laufe der Ermittlungen stellte sich jedoch heraus, dass das Tier aus einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Bahnhofstraße in Kutzenhausen gestohlen worden war.

Und auch sonst war der 38-Jährige, der erheblich alkoholisiert war, „in der Nacht sehr aktiv“, wie die Polizei in ihrem Bericht schreibt: Während eines Konzerts der Musikvereinigung Kutzenhausen klaute er nämlich aus den Nebenräumen eine Trompete, ein Iphone, einen Autoschlüssel und Bargeld. Die Polizei konnte die Beute sicherstellen. Das Kalb kam wohlbehalten zu seinem Besitzer zurück. (manu)