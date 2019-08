16:16 Uhr

Mann nach Messerangriff in Gersthofen schwer verletzt

Ein 20-Jähriger sticht einem 34-Jährigen mit dem Messer mehrmals in den Oberkörper. Mit schweren Verletzungen kommt das Opfer ins Krankenhaus.

Zu einem folgenschweren Streit ist es in der Nacht zum vergangenen Samstag in der Gersthofer Millöckerstraße gekommen. Dort ging ein 20-Jähriger nach einem Streit mit einem Messer auf einen 34-Jährigen los. Der Täter stach dem Opfer mehrmals mit einem Messer in den Oberkörper. Mit schweren Verletzungen musste der Geschädigte schließlich ins Krankenhaus gebracht werden.

Zu dem Angriff kam es laut Polizei am Samstagmorgen gegen 2.35 Uhr. Dem voraus ging ein Streit des Täters mit einem 22-Jährigen am Telefon. Worum es dabei ging, ist nicht bekannt. Nachdem der Streit am Telefon offenbar nicht zu lösen war, wollte der 22-Jährige zusammen mit seinem 34-Jährigen Nachbarn - dem Opfer - den Streit im Hofraum eines Anwesens in der Millöckerstraße klären. Die Ehefrau des Nachbarn, die unmittelbar vor dem Beschuldigten eingetroffen war, versuchte zu schlichten. Dann sei die Situation laut Polizei eskaliert. Der Beschuldigte soll auch auf die 32-jährige Frau losgegangen sein.

Mehrere Messerstiche in den Oberkörper

Als der Geschädigte dazwischen ging, kam es schließlich zu einem Gerangel zwischen den Männern. In dessen Verlauf soll der 20-jährige Gersthofer dem 34-jährigen Opfer mehrere Messerstiche in den Oberkörper versetzt haben. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß vom Tatort. Ein Notarzt brachte den Geschädigten mit schweren Verletzungen in die Uniklinik Augsburg.

Eine eingeleitete Großfahndung nach dem flüchtigen Täter verlief zunächst erfolglos. Der Beschuldigte stellte sich jedoch noch im Laufe der Nacht bei der Polizei Gersthofen und wurde dort vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizeiinspektion Augsburg hat noch in der Nacht die Ermittlungen vor Ort übernommen. Der genaue Tathergang sowie der Grund der Auseinandersetzung sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Ermittlungsrichter erlässt Haftbefehl

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg erließ der zuständige Ermittlungsrichter am Amtsgericht Augsburg noch am Sonntag Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung gegen den Beschuldigten und setzte diesen in Vollzug.

Um die laufenden Ermittlungen nicht zu beeinträchtigen, will die Polizei zum derzeitigen Ermittlungsstand keine weiteren Angaben zur geschilderten Tathandlung machen.

Weiterer Messerangriff in Augsburg

Ein Familiendrama ereignete sich in der Nacht zum Sonntag auch im Augsburger Stadteil Lechhausen. Wie die Polizei erst jetzt bekannt gab, soll am Samstag gegen 22.55 Uhr ein 21-jähriger Mann in der Schillstraße mehrmals mit einem Messer auf seinen 54-jährigen Vater eingestochen und diesen schwer am Oberkörper verletzt haben.

Im Landkreis kam es zuletzt im Frühjahr zu einem tödlichen Messerangriff. In einem Wohncontainer für Arbeiter im Industriegebiet im Trentiner Ring in Täfertingen gerieten zwei Arbeiter aneinander. Der Ältere griff seinen Landsmann dabei mit einem Messer an und verletzte ihn im Oberkörper und Halsbereich so schwer, dass dieser vor Ort seinen Verletzungen erlag. Der Notarzt konnte nach Auskunft der Polizei nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der 33-jährige Täter ließ sich in Tatortnähe widerstandslos durch die Polizei festnehmen. (kinp, AZ)

