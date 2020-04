vor 22 Min.

Mann rastet aus, weil ihn die Mutter nicht ins Haus lässt

Ein 22-Jähriger gerät in Kühlenthal außer Rand und Band. Schließlich droht er sogar, sich und seine Mutter umzubringen.

Weil in seine Mutter nicht die Tür öffnete, ist ein 22-Jähriger am Dienstag in Kühlenthal vollkommen ausgerastet. Der Mann suchte laut Polizei gegen 18 Uhr seine Mutter auf, die im Gemeindegebiet wohnt. Als ihn diese nicht ins Haus ließ, wurde er so wütend, dass er mit der Faust die Verglasung der Eingangstür einschlug. Zudem drohte der 22-Jährige, er werde seine Mutter und sich umbringen.

Die Streifen der Polizei konnten den jungen Mann vor Ort widerstandslos festnehmen. Da er sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand und vor den Beamten mehrfach seinen Suizid ankündigte, wurde er in ein Bezirkskrankenhaus eingeliefert. (thia)

