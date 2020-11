10:00 Uhr

Mann sägt sich in Rommelsried mit der Motorsäge in den Hals

Ein 27-Jähriger sägt sich in Rommelsried mit seiner Motorsäge in den Hals. Er hatte riesiges Glück.

Mit einer Motorsäge hat sich ein 27-Jähriger am Samstagnachmittag in den Hals gesagt. Laut Polizei war er in seinem Garten in Rommelsried mit Holzarbeiten beschäftigt. Dabei rutschte er offenbar ab und verletzt sich am Hals. Er zog sich eine etwa sechs Zentimeter lange und etwa einen Zentimeter tiefe Wunde zu.

Weil auch die Halsschlagader des jungen Mannes verletzt wurde, musste er operiert wurde. Lebensgefahr bestand jedoch nicht, berichtet die Polizei. (kinp)

