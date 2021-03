13:18 Uhr

Mann scheitert beim Versuch, ein gestohlenes Tablet zu verkaufen

In Langweid wollte ein Mann ein gestohlenes Tablet verkaufen.

Ein Mann versucht, in Langweid ein gestohlenes Tablet zu verkaufen. Doch das läuft gehörig schief: Der Eigentümer bemerkt die Kleinanzeige.

Wenig erfolgreich ist offenbar ein Dieb in Langweid-Foret gewesen. Laut Polizei klaute der Mann Anfang Februar ein Tablet aus einem Firmenlager in Foret. Das gestohlene Gerät im Wert von etwa 400 Euro wurde anschließend vom bis dahin unbekannten Täter in einer Kleinanzeige zum Kauf angeboten.

Der Firmenchef wurde auf das Inserat aufmerksam und arrangierte daraufhin den Kauf des Tablets. Bei der Übergabe der Ware stellte sich heraus, dass es sich bei dem Verkäufer um einen Firmenangestellten handelte.

Die Polizei geht in ihrem Bericht davon aus, dass er auch der Dieb gewesen ist. Dieser muss sich nun einer Anzeige wegen Diebstahls stellen und zudem eine neue Arbeitsstelle suchen. (kabe)

