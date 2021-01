vor 32 Min.

Mann schießt in Neusäß auf eine Hauseingangstür

Mit einem Gasdruck-Gewehr hat in Neusäß ein Anwohner am Samstagabend auf eine Haustüre in der Nachbarschaft geschossen.

Die Haustüre seiner Nachbarn hat ein Anwohner in der Alpenstraße im Visier. Es bleibt glücklicherweise beim Sachschaden.

Mit einem Gasdruck-Gewehr hat in Neusäß ein Anwohner am Samstagabend auf eine Haustüre in der Nachbarschaft geschossen. Die Schüsse fielen gegen 20.50 Uhr in der Alpenstraße.

2000 Euro Schaden durch Schüsse in Neusäß

Unklar ist laut Polizei, warum der Mann auf die Haustüre geschossen hat. Glücklicherweise gab es keine Verletzten, da die Bewohner sich im Haus hinter der geschlossenen Türe befanden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. (thia)

