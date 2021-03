11:57 Uhr

Mann schießt in Neusäß mit Zwille gegen Scheibe

Die Polizei geht davon aus, dass ein Mann mit einer Zwille auf eine Fensterscheibe in Neusäß geschossen hat.

Einen lauten Knall hörte eine 62-Jährige am Dienstagabend in Neusäß. Offenbar wurde mit einer Schleuder gegen eine Fensterscheibe geschossen.

Mit einer Zwille soll ein Mann in Neusäß gegen eine Fensterscheibe geschossen haben. Laut Polizei hörte eine 62-Jährige am Dienstag gegen 19.50 Uhr einen lauten Knall in der Hauptstraße. Beim Nachsehen bemerkte sie ein zerbrochenes Fenster.

Die hinzugezogene Streife der Polizei Gersthofen sicherte im Bereich des defekten Fensters eine Metallkugel. Es ist laut Polizei davon auszugehen, dass der Täter mit einer Zwille (Präzisionsschleuder) die Metallkugel abfeuerte. Der Schaden beläuft sich auf etwa 250 Euro. (kinp)

Themen folgen