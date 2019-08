14:38 Uhr

Mann schießt mit Pfeilen auf Menschen - zwei Schwerverletzte

In Nordendorf im Kreis Augsburg greift ein Mann einige Menschen mit Pfeilen an. Zwei Opfer wurden schwer verletzt - wollte der Mann sie töten?

Großer Polizeieinsatz in Nordendorf: In der Gemeinde im nördlichen Landkreis Augsburg hat ein Mann mit Pfeilen auf Menschen geschossen. Dabei wurden zwei Männer getroffen und schwer verletzt. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Wir berichten aktuell vom Ort des Geschehens.

Pfeilschüsse auf Menschen in Nordendorf - zwei Menschen schwer verletzt

Gegen 12.10 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein. Vor Ort stellten Polizeibeamte fest, dass ein 34-jähriger Mann in der Raiffeisenstraße in Nordendorf mit einer "derzeit noch unbekannten Abschussvorrichtung" Pfeile auf zwei 39 und 47 Jahre alte Männer, die sich am bzw. vor dem Grundstück des Beschuldigten aufgehalten hatten, geschossen hat. Ein Sondereinsatz-Kommando machte sich in den ruhigen Ort auf, in der Straße wohnen vor allem Familien mit Kindern.

Von diesem Balkon aus hat der Täter wohl auf zwei Menschen in Nordendorf geschossen. Polizisten untersuchen die Spuren. Bild: Marcus Merk

Nachbarn hatten die beiden Verletzten noch vor dem Eintreffen der Polizei zu sich genommen, um sie vor weiteren Angriffen durch den Täter zu schützen, berichtet die Polizei. Der Täter konnte in seinem Haus von der Polizei überwältigt und vorläufig festgenommen werden.

Das jüngere Opfer erlitt durch einen Pfeil-Treffer schwere Verletzungen im Gesicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Augsburger Krankenhaus gebracht. Der 47-jährige Mann wurde von einem Pfeil am Oberkörper getroffen und schwerst verletzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Augsburg geflogen werden.

Pfeil-Angriffe in Nordendorf - Motiv des Täters ist noch unklar

Angaben zum Motiv der Person konnte Polizeisprecher Michael Jakob noch nicht machen. "Die Kripo hat den Schützen jedoch festnehmen können", bestätigte Jakob. Zurzeit laufen noch die Ermittlungen zum Tathergang. Die Polizei sei nun damit beschäftigt herauszufinden, wie sich die Tat genau ereignet hat und welche Hintergründe es gibt.

Einer der Pfeile, die von einem Mann in Nordendorf abgefeuert wurden. Bild: Marcus Merk

Rund 40 Polizisten in Nordendorf im Einsatz

Zur Stunde sind rund 40 Polizeibeamte in der etwas mehr als 2200 Einwohner zählenden Gemeinde zu Gange. Beamte der Spurensicherung untersuchen unter anderem den Balkon im ersten Stock eines Wohnhauses. Von dort könnte der mutmaßliche Täter geschossen haben. Offiziell bestätigt ist das noch nicht. Ebenfalls noch unklar ist, ob es sich bei der Waffe, mit der geschossen wurde, um einen Bogen oder eine Armbrust handelt.

Anwohner sagten gegenüber unserer Redaktion, dass es sich bei den Opfern um die Mitarbeiter einer Spedition handelte, die auf das Haus zugegangen sein sollen. Was sie dort wollten, ist zur Stunde noch ungewiss. Der Speditionslaster steht noch vor dem Haus. (thia/lare/kinp/mm)

