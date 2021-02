vor 16 Min.

Mann soll seine Frau mit Eisenstange geschlagen haben: Sohn will nicht aussagen

Plus Ein 53-Jähriger soll seine Frau mit einer Eisenstange geschlagen haben, weil sie ihm keinen Kaffee kochen wollte. Was die Ermittlungsrichterin aussagt.

Von Matthias Schalla

Mit einer Überraschung begann am Montag der zweite Verhandlungstag im Prozess gegen einen 53-Jährigen aus dem westlichen Landkreis Augsburg, der im vergangen Jahr unter anderem seine Ehefrau mit einer Eisenstange geschlagen haben soll, weil sie ihm keinen Kaffee kochen wollte (wir berichteten). Gleich zu Beginn gab der Sohn jedoch im Zeugenstand bekannt, dass er nicht aussagen werde, da er bei der vergangenen Befragung "unaufrichtig" gewesen sei. Da sich nach dem Gesetz niemand selbst belasten muss, nahm die Verhandlung einen etwas anderen Verlauf als erwartet.

Zunächst aber präsentierte Richterin Sandra Mayer das Corpus Delicti, die ominöse Eisenstange, mit der der Angeklagte zugeschlagen haben soll. "Wie schwer ist denn die Stange?", fragte Verteidigerin Ruth Sarow. Richterin Mayer erlaubte ihr daraufhin, die Stange in die Hand zu nehmen, um das Gewicht des gut einen Meter langen und etwa fingerdicken Beweisstücks selbst abzuschätzen. Ob es sich nun um eine Gardinen- oder eine Kleiderstange gehandelt hat, war im weiteren Verlauf der Verhandlung kein Thema mehr. Das Beweisstück wurde schlicht als "Eisenstange" bezeichnet. Da aufgrund des Aussageverweigerungsrechts der Sohn als Zeuge ausfiel, nahm eine andere Person im Zeugenstand Platz. Und zwar eine Richterin.

Es hat nicht nur den einen Vorfall gegeben

Birgit Demeter war damals die zuständige Ermittlungsrichterin in dem Fall und der Inhalt der Vernehmungsprotokolle war nun zentraler Punkt im Verfahren. Zunächst schilderte die Zeugin die Aussagen der geschlagenen Ehefrau . Demnach hat es nicht nur den einen Vorfall gegeben. So soll der 53-Jährige bereits im Jahr 2019 seine Frau mehrfach geschlagen haben. Einmal sei sogar dessen älterer Bruder als Vermittler gekommen, um sie von einer Anzeige abzubringen. 500 Euro habe dieser ihr dabei auch für ein neues Handy gegeben, da der Ehemann ihr altes Gerät demoliert hätte.

"Mein Eindruck bei der Vernehmung war, dass die Frau sehr aufgelöst und verzweifelt gewesen ist", sagte die Ermittlungsrichterin im Zeugenstand. Die Verteidigung kritisierte jedoch, dass die Schilderungen "sehr vage" seien. "Warum wurde nicht weiter ermittelt", fragte Ruth Sarow mehrfach. So sei völlig unklar, wo die Frau gestanden habe, als sie geschlagen wurde oder wie lange der Vater seinen Sohn, der seiner Mutter zur Hilfe geeilt war, gewürgt habe. Diese Fragen bleiben zwar offen, beantwortet aber wurde die Art der Verletzungen.

Richterin geht auf die persönlichen Verhältnisse des Angeklagten ein

Anhand eines ärztlichen Attestes wurden unter anderem Prellungen und Blutergüsse bei der Ehefrau im Bereich des Schambeins diagnostiziert. Dort soll sie der Mann mehrmals mit Schuhen an den Füßen getreten haben. Der Arzt habe ihr sogar ein chirurgisches Konzil in der Uniklinik Augsburg empfohlen. Um sich ein besseres Bild von dem Angeklagten zu machen, ging Richterin Mayer ausführlich auf die persönlichen Verhältnisse des 53-Jährigen ein.

Der gelernte Vermessungstechniker kam 1991 nach Deutschland. Sein Studium zum Maschinenbauingenieur habe er im Kosovo nach neun Semestern nicht abschließen können, da die Uni geschlossen wurde. So arbeitete er vor allem auf dem Bau, zwischendurch sei er auch einmal sieben Jahre lang Hausmeister in einem Asylbewerberheim der Regierung von Oberbayern gewesen. Drogen habe er nie konsumiert und Alkohol trinke er nur bei festlichen Anlässen. Und die einzigen Medikamente, die er nehme, seien die gegen Bluthochdruck und für seine Diabetes. Um weitere Aufschlüsse zu bekommen, wurde erneut Ermittlungsrichterin Demeter in den Zeugenstand gerufen. Sie schilderte die Vernehmung der beiden Söhne.

Getreten, gewürgt und geohrfeigt

Nach den Aussagen des älteren Sohnes ist es in der Familie immer wieder zu Streitereien gekommen. Seit drei Jahren sei das Verhältnis seiner Eltern schlecht gewesen. Schon früher hätte der Vater seiner Mutter einmal die "Knochen gebrochen". Auch er persönlich sei von seinem Vater mehrmals körperlich angegangen worden. An dem besagten Tag habe er ihn gewürgt, in den Unterleib getreten und geohrfeigt. Ein etwas anderes Bild hatte aber offenbar die damalige Vernehmung des jüngsten Sohnes ergeben.

Zu seinem Jüngsten sei der Vater offenbar "immer lieb" gewesen. Die Ermittlungsrichterin habe damals die Vernehmung als "schwierig" empfunden. Zum einen habe er von der körperlichen Auseinandersetzung am wenigsten mitbekommen. "Zum anderen befand er sich in einem Loyalitätskonflikt, da er mit seinem Vater gut ausgekommen ist", sagte Demeter. Und genau hier hakte die Verteidigerin mehrfach nach. "Hat er das, was er während der Vernehmung geschildert hat, wirklich erlebt - oder hat er nur das geschildert, was man ihm erzählt hat?", wollte Sarow wissen. Auch wenn die Ermittlungsrichterin den Verdacht, dass man dem Sohn "etwas zugeflüstert" habe, erst gar nicht aufkommen lassen wollte, war die Verteidigung der Meinung, dass der Sohn als Augenzeuge nicht alles mit eigenen Augen hätte sehen können. Eine Entscheidung in dem Prozess ist daher auch am Montag noch nicht gefallen. Erst in einer Woche wird es wohl ein Urteil geben. Zu Wort kommen soll dann unter anderem ein Gutachter.

Die Verhandlung am 8. Februar beginnt um 9 Uhr.

