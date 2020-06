10:54 Uhr

Mann stürzt mit knapp zwei Promille vom Fahrrad

Knapp zwei Promille hatte ein 54-Jährigen in Welden in Blut, als er am Sonntagnachmittag von seinem Fahrrad stürzte.

Völlig betrunken ist am Sonntagnachmittag in Welden ein 54-Jähriger von seinem Fahrrad gestürzt. Verletzt musste der Mann ins Krankenhaus gebracht werden.

Völlig betrunken ist am Sonntagnachmittag ein 54-Jähriger von seinem Fahrrad gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, war den Mann gegen 16 Uhr in der Klostergasse in Welden unterwegs. Beim Sturz zog er sich leichte Kopfverletzungen zu und wurde in die Kreisklinik Wertingen eingeliefert.

Anzeige wegen Trunkenheitsfahrt

Dort führte eine Wertinger Polizeistreife den Atemalkoholtest mit einem Ergebnis von knapp zwei Promille durch. Nun hat der Mann eine Anzeige wegen einer Trunkenheitsfahrt am Hals. (kinp)

