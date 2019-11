vor 35 Min.

Mann trickst in Tankstelle beim Bezahlen

Nach dem Tanken wollte ein Mann in Biburg an der Kasse einen Trick anwenden.

In Biburg will ein Kunde den Mitarbeiter beim Abkassieren reinlegen.

In einer Tankstelle in Diedorf-Biburg in der Augsburger Straße wollte ein Kunde den Mitarbeiter an der Kasse reinlegen.

Wie die Polizei mitteilt, tankte der bislang unbekannter Mann am Freitag gegen zehn Uhr am Vormittag seinen Wagen an der Tankstelle für 39,91 Euro. Beim Bezahlen im Kassenraum übergab er einen 50 Euro-Schein. Der Angestellte legte diesen neben die Kasse und zahlte das Wechselgeld aus. Der bislang Unbekannte ließ, offenbar absichtlich, einen Teil des Wechselgeldes fallen, wodurch der Angestellte kurz abgelenkt war.

Den kurzen Augenblick nutzte der unbekannte Täter und nahm die 50 Euro samt Wechselgeld an sich und wollte die Tankstelle verlassen. Dies wurde von dem Angestellten bemerkt und er sprach den Unbekannten an. Nach kurzem Leugnen gab der Unbekannte die 50 Euro an den Angestellten heraus und verließ schleunig den Kassenraum.

Der unbekannte Täter wird als ca. 40 bis 50 Jahre alt, ca. 185 cm groß, normale Figur und kurzen braunen Haaren beschrieben. Zur Tatzeit trug er einen dunklen Pullover und eine dunkle Hose. Unterwegs war er mit einem Kleinwagen der Marke Peugeot, Typ 207 oder 208, mit A- Kennzeichen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Zusmarshausen zu melden. (kar)

Themen folgen