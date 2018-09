vor 34 Min.

Mann soll Achtjährige in Horgau auf dem Schulweg verfolgt haben

Das Mädchen rennt in Horgau davon und versteckt sich auf einem Hof. Polizei sucht Zeugen, warnt aber gleichzeitig vor Panikmache.

Eltern läuft es bei der Vorstellung eiskalt den Rücken hinunter: Ein Unbekannter verfolgt ein Mädchen nach der Schule auf dem Heimweg. Das Kind rennt schließlich davon und kommt unbeschadet zuhause an. So soll es am Dienstagvormittag in Horgau gewesen sein. Laut Polizei befand sich eine achtjährige Schülerin auf dem Heimweg von der Greuter Straße in die Kirchstraße, als sich ein Unbekannter näherte und dicht aufschloss. Die Polizei nimmt den Vorfall sehr ernst.

Der Leiter der Polizei Zusmarshausen, Raimund Pauli, rät zu Besonnenheit: Panik sei nach dem derzeitigen Ermittlungsstand nicht angebracht. Eltern sollten ihre Kinder trotzdem sensibilisieren. Wenn ihnen etwas Verdächtiges auffällt, dann sollten sie es sofort melden. Laut den ersten Ermittlungen habe sich der Unbekannte dem Mädchen gegen 11.30 Uhr genähert. Das Mädchen rannte daraufhin los, worauf der Mann ebenfalls schneller lief. Zur Sicherheit versteckte sich die Achtjährige auf einem Hof – bis der Unbekannte verschwunden war. Laut Polizei wurde die Schülerin von dem Mann weder angesprochen noch angefasst. Ob der Unbekannte mit einem Auto unterwegs war, ist nicht bekannt.

Polizei will in Horgau mehr Polizeipräsenz zeigen

Auch Zeugen gibt es bislang nicht. Dafür eine genaue Beschreibung, wie der Mann ausgehen haben soll: Er ist angeblich 35 bis 40 Jahre alt und hat eine schlanke Statur. Seine Körpergröße wurde mit 170 bis 180 Zentimeter angegeben. Er hatte keine Brille und keinen Bart. Bekleidet war er mit braunen Nike-Turnschuhen, einer schwarzen Hose und einem schwarzen T-Shirt. Außerdem soll er eine schwarze Softshell-Jacke getragen haben. Die Kapuze hatte er aufgezogen. Nachdem die Eltern des Mädchens den Vorfall bei der Polizei angezeigt hatten, wurden Gespräche mit der Schule geführt. Informiert wurden auch die Schulen in angrenzenden Gemeinden.

Die Polizei will jetzt mehr Präsenz zeigen – auch mit Beamten in Zivil. Der jüngste Fall, bei dem Schüler angesprochen wurde, ist nur wenige Tage alt: In Vierkirchen im Landkreis Dachau soll ein unbekannter Mann versucht haben, einen Achtjährigen in sein Auto zu locken. (mcz)

