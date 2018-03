vor 41 Min.

Mann verletzt sich bei Löschversuch

In Wollmetshofen hat sich eine Mülltonne entzündet - und kurz darauf brannte der ganze Carport. Der Eigentümer wollte löschen - und verletzt sich.

Kleine Ursache, großer Schaden: In Wollmetshofen hat sich am Samstagnachmittag eine Mülltonne entzündet – und kurz darauf brannte der ganze Carport. Ein Auto, das in dem hölzernen Carport stand, wurde an der Beifahrerseite durch das Feuer ebenfalls beschädigt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 10.000 Euro. Warum die Tonne gegen 16.20 Uhr in Brand geraten war, ist nach Angaben der Ermittler noch unklar.

45 Einsatzkräfte der Feuerwehren Fischach und Wollmetshofen waren vor Ort und konnten den Brand löschen. Der Eigentümer versuchte noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr, die Flammen zu löschen. Dabei erlitt er leichte Brandverletzungen ersten Grades an beiden Armen und im Gesicht, berichtet die Polizei. Er wurde mit dem Rettungsdienst ins Klinikum gebracht. (manu)