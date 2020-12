vor 55 Min.

Mann verliert Fingerkuppe bei Arbeitsunfall in Gersthofen

Ein 51-jähriger Lkw-Fahrer hat sich am Mittwoch auf dem Gelände einer Spedition in Gersthofen verletzt. Er kam in die Uniklinik.

Bei einem Arbeitsunfall in Gersthofen hat ein 51-jähriger Mann am Mittwoch eine Fingerkuppe verloren. Die Polizei berichtet, dass der Lkw-Fahrer auf dem Gelände einer Spedition im Industriegebiet Nord den Stützfuß einer Wechselbrücke hochklappen wollte. Dabei quetschte er sich seinen rechten Mittelfinger so ein, dass ein Teil seiner Fingerkuppe amputiert werden musste. Der 51-Jährige kam zur weiteren Behandlung in das Uniklinikum. (AL)

