11:10 Uhr

Mann will Bierdosen aus Supermarkt schmuggeln

In einem Discounter in Zusmarshausen hat ein Mann mehrere Bierdosen geklaut.

Ziemlichen Durst und zu wenig Geld hatte am Dienstagvormittag ein 43-jähriger Mann in einem Discounter in Zusmarshausen.

Der Mann hatte sich laut Polizeibericht mit zwei Dosen Bier an der Kasse angestellt und diese auch bezahlt, als dem Kassierer die stark ausgebeulten Taschen des Kunden auffielen.

In der Innentasche hatte er weitere drei Bierdosen versteckt. Nun droht dem 43-Jährigen eine Strafanzeige. (AL)

