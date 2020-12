17:00 Uhr

Mann will einem Senior in Neusäß minderwertige Ware andrehen

In der Stadtmitte von Neusäß hat ein Unbekannter versucht, einem Senior wenig wertvolle Uhren für viel Geld anzudrehen. Doch der Neusässer reagierte schnell und richtig.

Von kar

Ein Unbekannter hat in Neusäß versucht, einen Senior mit dem sogenannten Bekanntentrick um Geld zu bringen. Wie die Polizei mitteilt, wurde der 75-Jährige am Dienstag in der Hauptstraße von dem Mann angesprochen. Dieser behauptete, ein ehemaliger Arbeitskollege zu sein. Er würde hochwertige Uhren, die mehrere Tausend Euro wert seien, für ein paar hundert Euro abgeben. Der Senior durchschaute jedoch die Masche, übergab kein Geld und meldete den Vorfall der Polizei.

Der Täter soll circa 30 Jahre alt und 180 cm groß sein. Er war mit einer dunklen Limousine mit italienischen Kennzeichen unterwegs. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Gersthofen unter Telefon 0821/323-1810.

Weitere Informationen zu dieser Betrugsmasche, bei der immer minderwertige Ware überlassen wird, gibt es im Internet unter www.polizei-beratung.de.

