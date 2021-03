Mann will in Diedorf Unkraut verbrennen und zündet Baum und Carport an

Diedorf

13:48 Uhr

Mann will in Diedorf Unkraut verbrennen und zündet Baum und Carport an

Zur Unkrautbekämpfung wird immer wieder Feuer eingesetzt. Bild: Gabort, Fotolia.com (Symbolfoto)