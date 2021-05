Mann will in Diedorf seine Waffe laden - und verletzt sich selbst

Ein Mann in Diedorf wollte seine Schreckschusswaffe laden. Dabei löste sich ein Schuss - mit schmerzhaften Folgen.

Am Samstag wurde eine Polizeistreife der Polizeiinspektion Zusmarshausen zu einem Einsatz in Diedorf gerufen. Ein 42-jähriger Mann hatte sich nach Angaben der Polizei beim Be- und Entladen einer Schreckschusswaffe in einem Haus durch eine unbeabsichtigte Schussabgabe eine blutende Wunde am Oberschenkel zugezogen.

Eine Gefahr für das Leben des Mannes bestand nicht, heißt es von der Polizei. Der Mann wurde zur weiteren Behandlung in das Universitätsklinikum Augsburg transportiert. (lig)