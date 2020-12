vor 33 Min.

Mann wird bei Unfall auf der B2 bei Meitingen schwer verletzt

Die Feuerwehr befreit in der Nacht zum Montag einen 59-Jährigen nach einem Unfall auf der B2 bei Meitingen mit schweren Verletzungen aus seinem Auto.

Schwer verletzt worden ist ein Autofahrer bei einem Unfall auf der B2 am Sonntag spät in der Nacht. Nach Angaben der Polizei fuhr der 59-jährige auf der B2 in Richtung Donauwörth. Gegen 23.55 Uhr kam er zwischen den Anschlussstellen Biberbach und Meitingen-West nach rechts von der Fahrbahn ab.

Nachdem er ca. 200 Meter auf der Böschung fuhr, kippte sein Auto nach links um und überschlug sich. Das Fahrzeug blieb auf der Fahrbahn auf dem Dach liegen. Der 59-jährige musste durch die Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Mit schweren Verletzungen kam er in ein Krankenhaus. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 10.000 Euro. (AZ)

