vor 33 Min.

Mann wird in Diedorf bei Müllabfuhr schwer verletzt

Zu forsch für einen Autofahrer sprang ein Mann bei der Müllabfuhr in Diedorf auf die Straße. Das hatte für ihn gravierende Folgen.

Ein Mitarbeiter der Müllabfuhr ist am Donnerstag bei einem Unfall in Oggenhof schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde der 48-jährige Mann gegen 16 Uhr bei der Arbeit in der Raiffeisenstraße von einem Auto erfasst. Der 48-Jährige befand sich auf dem Trittbrett eines Mülllasters und sprang zum Einsammeln der gelben Säcke unvermittelt auf die Fahrbahn. Zu dem Zeitpunkt war der Müll-Laster noch in Bewegung. Der Müllwerker setzte noch ein akustisches Signal an den Lkw-Fahrer zum Anhalten, sprang jedoch bevor der Lkw zum Stillstand kam direkt vor einen heranfahrenden Wagen und wurde von diesem erfasst. Der Verletzte wurde schwer verletzt in die Uniklinik Augsburg gebracht. (kar)

