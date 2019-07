Marienapotheke in Meitingen schließt, weil ein Nachfolger fehlt

Plus Personalprobleme sorgen für das endgültige Aus. Künftig wird es in den Räumen nicht um Medizin, sondern um Kaffee gehen. Das sind die Pläne.

„Wir schließen am 25.07.2019“ steht auf einem großen Papierbanner, das quer über das Schaufenster der Marien Apotheke in der Meitinger Hauptstraße reicht. Doch wie kommt es dazu, dass die Apotheke schließt, die bereits seit 1931 im Familienbesitz ist?

Inhaber Klaus Schenkenhofer nennt zunächst einen ganz simplen Grund für die Schließung: „Ich bin 66 Jahre alt und gehe in Rente.“ Ein Jahr lang hat der Inhaber versucht, einen Nachfolger für die Apotheke zu finden. Die Apotheke zu verkaufen, war für ihn selbstverständlich gewesen, wohlwissend, dass seine drei Söhne alle drei Betriebswirte geworden sind und er eine naturwissenschaftliche Ausbildung zum Apotheker, in der es viel um die Chemie geht, für seine Söhne auch nie forciert hat.

Schenkenhofer selbst hat die Apotheke in dritter Generation betrieben. Sein Großvater kaufte sie im Jahr 1931, anschließend hat seine Mutter die Apotheke geführt. Er selbst steht nun seit 35 Jahren seinen Kunden beratend zur Seite. „Um den Kundenkontakt tut es mir leid“, erklärt Schenkenhofer. Einen Versorgungsnotstand fürchtet er nicht, schließlich weiß er, dass es noch andere Apotheken in Meitingen gibt, in denen auch sein Personal künftig tätig sein wird. Zwei Mitarbeiterinnen arbeiten künftig in der Rathaus-Apotheke, eine Mitarbeiterin in der Apotheke Via Claudia.

Viele Interessenten für die Marienapotheke

Interessenten gab es im vergangenen Jahr für die Marien Apotheke übrigens durchaus, allerdings hatten diese alle ein- und dasselbe Problem: das Personal. Zwei approbierte Apotheker sind mindestens nötig, um eine Apotheke zu betreiben, erklärt der 66-Jährige. Sie darf nämlich nur öffnen, wenn mindestens ein approbierter Apotheker sich im Laden befindet. Schenkenhofer selbst arbeitete in der Marien Apotheke gemeinsam mit einer Teilzeit-Apothekerin und kennt die schwierige Lage der Apotheker hierzulande. „Viele Apotheken stehen zum Verkauf“, erklärt Schenkenhofer.

Diese Wahrnehmung des Meitinger Apothekers deckt sich auch mit den Zahlen, die Thomas Metz, der Pressesprecher des Bayerischen Apothekerverbandes für Schwaben und Bayern bereitstellt. Ende Juni 2019 gab es schwabenweit 402 Apotheken, bayernweit waren es 3115. Zum Vergleich: Im ersten Quartal 2009, also zehn Jahre zuvor, gab es noch 459 Apotheken in Schwaben und 3447 in Bayern. Schwabenweit bedeutet das einen prozentualen Schwund an Apotheken von 14 Prozent, bayernweit ist die Zahl der Apotheken um zehn Prozent gesunken.

Bayernweit machen Apotheken dicht

Die Gründe für die Schließung von 57 Apotheken schwabenweit und 332 Apotheken bayernweit binnen zehn Jahren sind vielfältig: Politische Einschnitte, die zu wirtschaftlichen Einbußen führten, sowie mangelnde Preisanpassungen, wenig Nachwuchs-Fachkräfte für Apotheken, die Unsicherheit, ob der Arzt auf dem Land bleibt und der Versandhandel sind die Gründe, die Metz vom Bayerischen Apothekerverband nennt. Auch Schenkenhofer teilt diese Meinung und blickt besorgt auf die Apothekerbranche und freudig in seinen persönlichen, neuen Lebensabschnitt: den Ruhestand. Diesen möchte der 66-Jährige nämlich in vollen Zügen genießen, erklärt er. Lesen, Radfahren, Klavierspielen und sich als Gasthörer an der Universität Vorlesungen in Philosophie und Psychologie anhören, schwebt ihm vor.

Die Räume der Marien Apotheke werden künftig übrigens nicht leerstehen, sondern von einem bekannten Betrieb aus der Nachbarschaft weiter genutzt. Ab Oktober soll hier der Meitinger Coffeeshop Ballas eröffnen.