vor 6 Min.

Marienkonzert der Fine Arts

Veranstaltungen in den Stadtteilen

Die AZ Augsburger Land informiert regelmäßig über Kurse, Veranstaltungen und Treffen in den westlichen Stadtteilen Augsburgs.

Die Geschichte „Der Grolltroll“ wird am Dienstag, 22. Oktober, um 15.30 Uhr in der Stadtteilbücherei, Ulmer Straße 72, vorgelesen. Die Vorlesestunde ist kostenlos und für Kinder ab vier Jahren geeignet.

Ein festliches Konzert unter dem Titel „Maria – Mutter und Himmelskönigin“ findet am Samstag, 26. Oktober, um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Peter und Paul, Bobinger Straße 59, statt. Das Ensemble „Fine Arts“ und der Männergesangsverein Cäcilia haben ein vielfältiges Chorprogramm aus mehreren Jahrhunderten zusammengestellt. An der Orgel spielen Matthias Schneider und Thomas Lohner. Benedikta Uhl führt mit Texten durch den Konzertabend. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Über die Geschichte der Blindenbildung referiert Marianne Schuber am Mittwoch, 23. Oktober, im Museumsstüble, Zollernstraße 91. Der Vortrag „Vom blinden Bettler zum blinden Informatiker“ beginnt um 14.30 Uhr.

„Fake News, Hasskommentare, Datenkraken …“: Über den Umgang mit sozialen Netzwerken hält Social-Media-Experte Matthias J. Lange einen Vortrag am Dienstag, 22. Oktober, um 19.30 Uhr im Pfarrsaal Herz Jesu, Franz-Kobinger-Straße 10.

Der Vortrag ist geeignet für Jugendliche ab 14 Jahren und Erwachsene. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten. (mus)

Themen folgen