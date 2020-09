09:27 Uhr

Marihuana-Geruch im Auto: 40-Jähriger in Gersthofen von Polizei gestoppt

Kurz bevor er ins Auto stieg, hatte ein Mann in Gersthofen einen Joint geraucht. Das hat Folgen.

Starker Marihuana-Geruch fällt einer Polizeistreife bei einer Kontrolle in Gersthofen auf. Wie sich herausstellt, ist der Fahrer nicht nüchtern.

Unter Einfluss von Drogen saß ein 40-Jähriger am Dienstag gegen 17.40 Uhr im Gersthofer Stadtgebiet am Steuer. Wie die Polizei berichtet, fiel den Beamten starker Marihuanageruch im Wagen des Mannes auf. Er räumte ein, kurz vor der Kontrolle einen Joint geraucht zu haben. Außerdem hatte er noch eine geringe Menge an Marihuana dabei, welche die Polizei sicherstellte. Der Mann muss mit einer Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz, einem Fahrverbot sowie Bußgeld rechnen. (kinp)

