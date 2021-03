Marina Jakob aus Langweid will für die Freien Wähler in den Bundestag

Die 32-jährige Marina Jakob aus Langweid ist einstimmig als Direktkandidatin für die Bundestagswahl nominiert worden. Bisher ist sie unter anderem Fabian Mehrings Referentin.

Die Freien Wähler gehen mit der 32-jährigen Marina Jakob aus Langweid als Direktkandidatin im Bundeswahlkreis Augsburg-Land/Aichach-Friedberg für die kommenden Bundestagswahl ins Rennen. Die zweifache Mutter begründet ihre Kandidatur mit einer ausgeprägten Entscheidungsfähigkeit, pragmatischen Ansätzen und Fachkompetenz. "Mit meiner Kandidatur will ich den Menschen in unserer Heimat, die unter dem Eindruck der letzten Wochen das Vertrauen in die etablierten Parteien verloren haben, ein bürgerliches Gegenangebot zu rechten Spinnern und linksgrünen Ideologen machen", so Jakob.

Die 32-Jährige wuchs in Todtenweis im Landkreis Aichach-Friedberg auf und studierte anschließend Landwirtschaft in Weihenstephan. Sie arbeitete bereits als Agrarreferentin der Freie Wähler-Landtagsfraktion eng mit dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Johann Häusler und der Europaabgeordneten Ulrike Müller zusammen, ehe sie nun als wissenschaftliche Referentin für den parlamentarischen Geschäftsführer Fabian Mehring tätig wurde.

Zusammen mit ihrem Mann bewirtschaftet Jakob einen konventionellen sowie einen ökologischen Ackerbaubetrieb im Nebenerwerb in Achsheim. "Die regionale Landwirtschaft ist mein Herzensthema", so Jakob. Dabei habe sie aber stets auch die anderen wichtigen Themen im Blick. Jakob fordert beim Flächenverbrauch, Klimaschutz und nicht zuletzt Krisenmanagement eine starke Stimme aus der Mitte der Gesellschaft heraus, die weder von großen Konzernspenden abhängig ist, noch von grünem Idealismus. "Die kriminellen Machenschaften, die nun rund um die Masken-Affäre ans Licht kommen, sind ein Affront gegenüber den Bürgern. Wir brauchen einen politischen Neuanfang, um Vertrauen zurück zu gewinnen", macht Jakob klar.

Die Freien Wähler aus beiden Landkreisen sehen in Marina Jakob eine junge Frau mit fachlicher Expertise, die eine bodenständige Persönlichkeit ist.

Die Freie Wähler Kreisvorsitzende Claudia Schuster freut sich bereits auf den Wahlkampf: "Die Menschen wollen eine Alternative - und die werden sie bei uns Freien Wählern finden. Die Stärke, die wir in der Region schon haben, werden wir sicher gemeinsam weiter ausbauen und um ein Mitglied im Bundestag ergänzen können." Fabian Mehring, parlamentarischer Geschäftsführer der Landtagsfraktion, warb bei der Versammlung für das Erfolgsmodell der bürgerlichen Bayernkoalition und für die Alternative zu Schwarz-Grün im Bund: "Die neuesten Umfragen und nicht zuletzt die Ergebnisse in Rheinland-Pfalz zeigen deutlich, dass uns Parlamentsverantwortung bundesweit zugetraut wird. Diese Entwicklungsdynamik gilt es, jetzt zu nutzen." (AZ)

