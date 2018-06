00:34 Uhr

Marionettentheater für Senioren

Saarländische Puppenspieler zu Gast in Diedorf

In einen Theatersaal verwandelte sich das Restaurant des Hauses Vinzenz in Diedorf: Hier bauten die Brüder Grünholz des Saarländischen Nostalgie-Marionettentheaters wieder einmal ihre fünf Meter breite und zweieinhalb Meter hohe Bühne auf.

Zahlreiche Bewohner und Gäste genossen dann im Kursana-Domizil die Aufführung des bekannten Stückes „Rumpelstilzchen“ nach einer Märchengeschichte der Brüder Grimm.

Schon seit mehr als 100 Jahren betreibt die Familie Grünholz das Saarländische Marionettentheater. Seit vielen Jahren reisen die Puppenspieler mit ihren antiken Puppen vorwiegend durch den süddeutschen Raum.

Die meisten der handbemalten Figuren, die etwa einen Meter groß sind, stellte Urgroßvater Grünholz einst in Handarbeit in Schlesien her. Der Froschkönig, der Gestiefelte Kater und viele andere Märchenfiguren finden sich im Puppenfundus des Marionettentheaters. Fürs Kursana-Domizil Diedorf hatten die Künstler diesmal die Figuren für das Märchen vom Rumpelstilzchen im Gepäck.

„Die Bewohner waren begeistert, manche sprachen den ganzen Text mit“, berichtet eine Mitarbeiterin von Haus Vinzenz. „Viele Erinnerungen an schöne Stunden mit den Kindern und Enkeln in der Puppenkiste oder einem anderen Theater wurden geweckt“,erzählte sie von der gelungenen Vorstellung. (AL)