vor 55 Min.

Markt mit Märchenzelt

Für Kinder gibt es in Neusäß eine weitere Attraktion

Eine besondere Attraktion für Kinder bietet der Neusässer Weihnachtsmarkt an den beiden Wochenenden zum dritten und vierten Advent: Das Märchenzelt ist wieder da. Zu jeder halben und vollen Stunde können die Kleinen kurzen Adventsgeschichten lauschen. Aufgebaut wird das Zelt im Ägidiuspark direkt am Weihnachtsmarkt.

Gerade für Kinder gibt es noch mehr: Am kommenden Wochenende ist der Nikolaus von Freitag bis Sonntag auf dem Markt unterwegs und verteilt Geschenke, außerdem gibt es jeden Tag eine Zaubershow. Was wäre ein Weihnachtsmarkt ohne Musik: Am Samstag, 14. Dezember, spielen um 18.30 Uhr von der Stadtkapelle Neusäß „Die Spätzünder“ und am Sonntag, 15. Dezember, sorgt ab 15.30 Uhr das Jugendblasorchester der Sing- und Musikschule Neusäß für die Musik, eine halbe Stunde später ist dann die Stadtkapelle Neusäß an der Reihe.

Der Weihnachtsmarkt ist Freitag und Samstag jeweils von 16 bis 21 Uhr geöffnet und am Sonntag von 14 bis 20 Uhr. (AL)

