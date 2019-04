06:18 Uhr

Marktsonntag in Meitingen: Bummeln, kaufen, Tiere streicheln

Am 7. April ist Marktsonntag in Meitingen, und es ist für Besucher vorerst die letzte Gelegenheit, über die Lechbrücke zu fahren.

Von Peter Heider

Der Jahrmarkt in Meitingen findet am Sonntag, 7. April, statt. Die Stände werden in der Schloßstraße und auf der Hauptstraße zwischen der Schnurbeinstraße und dem Rewe-Supermarkt aufgebaut sein. Laut Auskunft aus dem Rathaus haben sich rund 100 Gewerbetreibende dafür angemeldet.

Warenangebot

Angeboten werden Waren für Haushalt, Garten und Freizeit, wie etwa Schmuck, Kleidung, Handyzubehör, Pflanzen oder Obst. Außerdem gibt es Imbiss- und Süßwarenstände.

Geschäfte

Die innerörtlichen Geschäfte haben von 11 bis 16 Uhr geöffnet.

Kinderflohmarkt

Für Kinder und Jugendliche findet auf dem Rathausplatz ein Flohmarkt statt. Die Mädchen und Buben können dabei ausrangiertes Spielzeug, Bücher oder Computerspiele verkaufen oder kaufen. Anmeldungen für den Kinderflohmarkt können im Rathaus (Zimmer 8) bei Michaela Matschl, Telefon 08271/8199-34, oder Dana Manderla-Emmert, Tel: 8199-35, sowie per E-Mail m.matschl@markt-meitingen.de oder d.manderla-emmert@markt-meitingen.de bis Freitag, 5. April, getätigt werden. Die Teilnehmerge-bühr beträgt einen Euro pro Stand.

Kleintiermarkt

Da der Marktsonntag immer jedes Jahr am ersten Sonntag im Monat April durchgeführt wird, findet auch der Kleintiermarkt auf dem Gelände des Gasthofes Killensberger Neue Post statt.

Feuerwehr

Eine weitere Attraktion am Marktsonntag ist wieder der Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr Meitingen. Auf dem Gelände vor dem Fahrzeug- und Gerätehaus findet eine Geräteausstellung statt, Löschübungen am Feuerlöscher werden durchgeführt, und die Rettungshundestaffel Augsburg tritt um 14 Uhr auf. Für das leibliche Wohl ist mit einem Weißwurstfrühstück sowie mit Schmankerln aus der Feuerwehrküche gesorgt.

Verkehrshinweise

Während des Marktes sind folgende Bereiche für den Verkehr gesperrt: Schloßstraße zwischen Einmündung Schloßstraße/Abfahrt Tiefgarage und der Hauptstraße sowie die Hauptstraße ab der südlichen Einfahrt zur Mittelschule. Frei bleiben die Zufahrten zur Tiefgarage und zum Rewe-Parkplatz. Umleitungen werden beschildert.

Parkmöglichkeiten

bestehen am Meitinger Bahnhof, am Freibad und in der Tiefgarage an der Schloßstraße.

Lechbrücke

Da die Vollsperrung der Staatsstraße 2045 zwischen Meitingen und Thierhaupten erst am Montag, 8. April, in Kraft tritt, ist Meitingen am Marktsonntag von Thierhaupten aus noch über den Lech erreichbar.

