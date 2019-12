vor 18 Min.

Markus Brem tritt in Gersthofen gegen Michael Wörle an

Der Hirblinger tritt bei der Stadtratswahl nicht mehr für die Freien Wähler an, will aber weiter im Kreistag sein. Eine Hürde muss jedoch noch genommen werden.

Von Diana Zapf-Deniz

Es war die Sensation am Abend des Adventssonntags im Gasthof Stern. Dr. Markus Brem, der bisher im Gersthofer Stadtrat den Freien Wählern angehört und für diese auch weiter im Kreistag sitzen möchte, wurde mit einer Enthaltung zum Bürgermeisterkandidaten der neuen Gruppierung #BewegungZukunft gewählt. Brem tritt damit gegen den parteilosen Amtsinhaber Michael Wörle an, der von den Freien Wählern sowie SPD und Grünen unterstützt wird.

Insgesamt trafen sich zur Nominierungsversammlung rund 35 Personen. Max Lenz, mit Nico Meitinger einer der Initiatoren der Bewegung, war Wahlleiter. „Wir wollen als junge Generation aktiv die Veränderungen in unserer Gesellschaft mitgestalten, mit frischen Ideen, mit neuem Schwung und parteifrei“, so Lenz, der die Liste anführt. Meitinger, auf Platz 2, äußerte sich ähnlich: „Wir können mit dieser Liste dem Wähler ein Angebot für neue Ideen, neues Personal und eine Projektion weit in die nächste Generation hinein unterbreiten.“ Lenz betonte zudem, dass sie keine politische Richtung verfolgten und eine bunte Aufstellung hätten.

Das Alter ist überwiegend unter 35

Die beiden Jüngsten sind mit je 21 Jahren Moritz Lamprecht und Barbara Seitz. Lamprecht gefällt es, dass es keine Parteistrukturen gebe und Seitz möchte „der veraltenden Politik“ entgegenwirken. Bis auf wenige Ausnahmen ist das Alter überwiegend unter 35. Laut Lenz dürfte die Liste die höchste Akademikerquote im Stadtrat haben. Dass die neue Gruppierung Wert auf Erfahrung legt, zeige der Wunsch, einen politikerfahrenen Bürgermeisterkandidaten zu präsentieren. „Wenn wir eine Liste stellen, dann auch einen Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters“, so Lenz und führte weiter aus: „Wir sind uns bewusst, dass wir keine große Geige spielen werden, wir sind ja keine Traumtänzer, doch wir wollen ein Statement setzen.“

Seit der ersten Sitzung hätten sie viel Unterstützung erfahren und zahlreiche Gespräche geführt und hofften, dass der Zuspruch sich verstärken und nicht einbrechen werde. Meitinger freute sich, dass Brem sich zur Verfügung stellt: „Wir haben uns sehr gewünscht, Brem als Leitfigur zu haben und wir wissen, dass für ihn viel auf dem Spiel steht. Deshalb unsere Hochachtung für seine Entscheidung.“

„Eine Sternstunde der Demokratie“

Brem gab einen ausführlichen Blick auf seine Person sowie seine Vorstellung von der Entwicklung Gersthofens. Zuerst beglückwünschte der Kreisrat Lenz und Meitinger zur Neugründung der #BewegungZukunft und lobte, dass so viele junge Menschen und politische Neueinsteiger sich hier engagierten. Für ihn sei dies „eine Sternstunde der Demokratie“ in seiner Gemeinde. Brem, der erst kürzlich 50 wurde, studierte Agrarwissenschaften in Weihenstephan, arbeitete und studierte unter anderem in Nepal, Japan, USA und Indien und nahm später noch ein zweites Studium in Politik, Rechtswissenschaften und Psychologie auf. Er lebt mit seiner Frau Kalpana Brem-Shrestha und seinen drei Kindern in Hirblingen.

Brem-Shrestha steht gemeinsam mit ihrem Mann auf der Liste. Eigentlich hatte sie sich gefreut, dass es in Bezug auf Politik ruhiger werden würde, wenn ihr Mann aufhört. Da er sich nun aber entschieden habe weiterzumachen, wolle sie ihn und auch die Bewegung unterstützen. Brem ist sich sicher, dass auf die Gesellschaft viele Veränderungen zukommen werden. „Ich wollte im Stadtrat nach zwei Wahlperioden aufhören, aber die Begeisterung für zukunftsfähige Lösungen ist hier so groß, dass ich meine Erfahrung und meine Leidenschaft für die Kommunalpolitik nach langem Überlegen auch in Gersthofen nochmal dem Wähler anbieten möchte.“

Gut, wenn frischer Wind rein kommt

Das Ganze solle von ihm keine Attacke auf die Mandatsträger sein und es sei gut, wenn frischer Wind rein komme. „Ich werde vielleicht ein paar Stimmen abziehen, aber ich will nicht, dass andere Federn lassen müssen“, so Brem. Er plädiere für Nachhaltigkeit und dass man die Ressourcen nutzt, die ohnehin schon vorhanden sind. Ein wichtiger Aspekt ist für ihn die Daseinsvorsorge, aber auch, dass man Dinge mit gesundem Menschenverstand entscheide und nicht alles auf Gutachten und Bestätigungen setze. „Wir stehen in einer einmaligen Situation, wie ich es aus dem ganzen Landkreis nicht kenne, nämlich, dass junge Menschen da sind, die in die Zukunft blicken.“ Er bat um einen Austausch mit den Listenkandidaten und um Hochachtung aller, die für das Amt des Bürgermeisters kandidieren, denn es sei gar nicht so einfach, in diesen Ring zu steigen.

Das nächste Ziel ist, dass 190 wahlberechtigte Gersthofer sich ab dem 27. Dezember im Rathaus Gersthofen in die Unterstützungslisten für die Stadtrats- und Bürgermeisterwahl der neuen Gruppierung eintragen.

