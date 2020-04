vor 60 Min.

Marode Betonstufen am Biberbacher Sportplatz werden ersetzt

Plus Der Biberbacher Gemeinderat stimmt dem Bau einer kleinen Tribüne am Sportplatz am Galgenberg zu. Weitere Sitzungen sind im April trotz Corona nötig.

Von Sonja Diller

Kommunalpolitik in Zeiten des Coronavirus ist nicht einfach. Menschenansammlungen sind zu vermeiden, das trifft auch auf die Sitzungen der Gemeinderäte zu. In Biberbach trat nach den Empfehlungen des zuständigen Staatsministeriums ein sogenannter Ferienausschuss zusammen. Der kann alle Aufgaben, für die sonst der Gemeinderat oder ein beschließender Ausschuss zuständig ist, erledigen.

In Biberbach deckt sich die Zusammensetzung des Ferienausschusses mit der des Haupt-, Kultur- und Sozialausschusses. Zur Minimierung der Personenzahl im Raum übernahm der Bürgermeister die Technik, der zweite Bürgermeister Klaus Gerstmayr agierte als Protokollant. Vereinzelte Zuhörer hielten Sicherheitsabstand. Einige Beschlüsse lassen sich auch in Krisenzeiten nicht aufschieben Während das eine oder andere Thema hätte warten können, gibt es ein paar dringende Projekte, für die Beschlüsse auch in Krisenzeiten nötig sind. Deshalb wird es vor der konstituierenden Sitzung des neuen Gemeinderates im Mai auch noch ein paar Sitzungstermine geben, kündigte Bürgermeister Wolfgang Jarasch an. Der Haushalt soll noch im April verabschiedet werden. Die Ausschreibung und Vergabe von Aufträgen für den Bau des Dorfladens und des Begegnungszentrums können nicht warten, so der Rathauschef. „Wir haben kürzlich die Förderzusagen vom Amt für Ländliche Entwicklung erhalten, nun kann es weitergehen“, so Jarasch. Bis zu 540.800 Euro im Rahmen von 65 Prozent der förderfähigen Kosten gibt es für das Dorfladengebäude, 80 Prozent oder 289.000 Euro für die Begegnungsstätte. Gebaut werden darf auch im kleineren Stil. Der Ausschuss gab sein Okay für ein Bienenhaus mit 36 Quadratmetern Grundfläche im Außenbereich südlich von Feigenhofen. Manche Stufen sind für die Zuschauer gefährlich Die Tribüne des Sportplatzes am Galgenberg kann saniert werden. Der Sportverein möchte die Betonstufen, die vor sich hin bröckeln und inzwischen gefährlich für die Besucher sind, zum Teil abtragen und zum Teil überbauen. Der Sportplatz befindet sich auf öffentlichem Grund, daher muss die Zustimmung der Gemeinde eingeholt werden. Die Kosten von 35.000 Euro trägt der Verein, wird aber im Nachgang einen Zuschuss bei der Gemeinde beantragen. Eine kleinere Tribüne mit vier, jeweils 1,10 Meter tiefen Stufen soll entstehen. Da der Spielbetrieb aktuell ausgesetzt ist, biete es sich an, die Sanierung sofort anzugehen, so der Bürgermeister und Vorsitzende des Sportvereins Wolfgang Jarasch. Bei der Abstimmung, die einstimmig pro Sanierung ausfiel, enthielt er sich daher. Keine Einwände zum Bebauungsplan der Nachbarn Als Nachbargemeinde wird Biberbach zum Bebauungsplan „Westlicher Ortsrand, vom Ziegelgrundweg im Norden, bis zum Theilweg im Süden“ der Gemeinde Gablingen gehört. Biberbach sei vom Vorhaben nicht betroffen, im Gegenteil sei es positiv zu sehen, dass Wohnraum im Ortszentrum geschaffen werden soll, so Jarasch. Der Ausschuss schloss sich der Meinung der Verwaltung an.

