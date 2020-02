vor 36 Min.

Marodes Leitungsnetz wird saniert

Mehr als eine Million Euro will Gablingen in das Wasser- und Kanalsystem stecken. Nun wurden die Planungen vorgestellt.

Gablingen will mehr als eine Million Euro in das Wasser- und das Kanalsystem stecken. Eine Reihe von Straßen sind von den Arbeiten betroffen

Von Tobias Karrer

Mehr als eine Million Euro will die Gemeinde Gablingen investieren, um Wasserleitungen und Abwasserkanäle auf den neuesten Stand zu bringen. Einige Straßen sind betroffen. An vielen Stellen in Gablingen wird in Zukunft die Straße aufgerissen, um neue Kanäle und Wasserleitungen zu verlegen. Betroffen sind vor allem die Bauernstraße, der Holzhauser Weg und die Batzenhofer Straße. Etwa 1,4 Millionen Euro werden die Baustellen kosten. Im Gemeinderat stellten die Ingenieure Christian Hanke und Christian Standl von Steinbacher Consult ihre Planungen vor.

Die Experten des Ingenieurbüros haben in der Bauernstraße eine Kanalbefahrung durchgeführt. Mit den Bildern waren sie nicht zufrieden: Es seien noch Spitzmuffenrohre ohne Dichtungen verlegt, erklärte Christian Hanke in der Sitzung des Gemeinderats. „Die sind heute eigentlich nur noch zur Regenwasserleitung erlaubt.“ Außerdem haben sich kleine Rohrbrüche gezeigt, einige Anschlüsse seien schadhaft und der Kanal bei Regenwetter überlastet.

Das bedeutet, Teile der Straße müssen aufgerissen werden, um einen neuen Mischwasserkanal zu verlegen. Auf etwa 67 Metern von Westen bis zur Einmündung der Angerstraße sei es leider nicht möglich, den Kanal im „geschlossenen Verfahren“, also von innen, zu sanieren. Insgesamt seien zehn Hausanschlüsse betroffen. Der offene Ausbau wird etwa 281000 Euro kosten. Richtung Norden sollen weitere 113 Meter im geschlossenen Verfahren erneuert werden. Nur etwa 55000 Euro werden dafür fällig.

Der Gemeinderat interessierte sich besonders für den Zeitplan. Da es sich bisher nur um Entwurfsplanungen handle, sei noch kein Rahmen festgelegt, erklärte Christian Hanke. Bürgermeister Karl Hörmann ergänzte, dass man die Maßnahme noch dieses Jahr in Angriff nehmen wolle. Allerdings hängt das davon ab, wie schnell Ausschreibung und Vergabe verlaufen.

Auch in der Batzenhofer Straße und weiter Richtung Süden entlang des Holzhauser Wegs sieht der Mischwasserkanal nicht gut aus. Die Befahrungen des Ingenieurbüros zeigten einen Riss und verschobene Verbindungen. Außerdem ist der Kanal mittlerweile zu klein, es komme zu Rückstaus, so die Experten. Deshalb wollen sie jetzt auf 206 Meter, angefangen bei der Einmündung des Theilwegs in den Holzhauserweg, bis zum Abzweig in die Schulstraße neue und breitere Rohre verlegen. Hier muss die Straße auf über 200 Metern aufgerissen werden, deshalb auch die hohen Kosten für die Maßnahme: etwa 360000 Euro.

Allerdings braucht es entlang des Holzhauser Wegs und der Batzenhofer Straße nicht nur einen neuen Mischwasserkanal. Auch neue Wasserleitungen sind bis zur Grünholderstraße notwendig. Fast 600 Meter Leitungen müssen neu verlegt werden. Laut Vorplanung sind 24 Hausanschlüsse betroffen. Die Gemeinde verlege bis zur Grundstücksgrenze, allerdings werde man sich mit Besitzern in Verbindung setzten und darüber sprechen, ob eine Verlegung bis ins Haus sinnvoll ist, erklärte Hanke. 420000 Euro wird diese Baustelle kosten.

Bernhard Jäger (CSU) warf ein, dass die Leitung vom Theilweg ab entlang des Holzhauser Wegs schon vor Jahren erneuert worden sei. Das werde man erneut überprüfen, versicherten die Experten. Walter Wörle (BU/SPD) fragte bei der Verwaltung nach, ob sich die teuren Maßnahmen nicht auch auf die Preise für Wasser und Abwasser auswirken. Die Kosten würden auf mindestens 30 Jahre verteilt, sagte Bürgermeister Hörmann.

Eine weitere Baustelle ist die Resterstschließung des Arenbergs. Hier gibt es bereits einen Stich der Bergstraße Richtung Norden, allerdings hört dieser nach weniger als 100 Metern im Grünen auf. Das soll jetzt durch eine Vollerschließung bereinigt werden. Die Bergstraße wird weitergebaut, bis sie wieder auf die Straße Am Arenberg trifft. Auch hier waren die Ingenieure aktiv, haben Wasserleitungen und Abwasserkanäle geplant. Wichtig: Jedes Grundstück, soll eine Regenwasserzisterne bekommen, die verhindert, dass zu viel Wasser auf einmal abfließt. Ende Oktober soll alles abgeschlossen sein.

Für eine Vollerschließung braucht es allerdings nicht nur Wasserleitungen, sondern auch eine Straße. Deshalb kostet die Baustelle doppelt: 191000 Euro für die Straße, 146000 Euro für die Wasserversorgung. Walter Wörle äußerte sich vor allem zu den Kosten für die Verkehrserschließung: „Die ersten Bescheide gingen da vor Jahrzehnten raus, da bin ich gespannt, wie die Bürger reagieren.“ Insgesamt fordert der Rat eine schnelleBeteiligung der Bürger. Es werde bald eine Anliegerversammlung geben, versprechen Helga Kraus vom Bauamt und Bürgermeister Karl Hörmann.

Themen folgen