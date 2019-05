vor 37 Min.

Marodes Rohr in Hirblingen gebrochen

40 Haushalte waren am Mittwochabend ohne Wasser

Wasserrohrbruch im Gersthofer Stadtteil Hirblingen. Das mussten rund 40 Haushalte am Mittwochabend feststellen, als kein Wasser mehr durch die Leitungen kam. „Ursache des Wasserrohrbruchs waren allerdings nicht die derzeit in Hirblingen laufenden Kanalbauarbeiten“, erklärt Rathaussprecherin Ann-Christin Joder. Es handelte sich schlicht und ergreifend um Materialverschleiß. „Das Leitungsnetz in Hirblingen ist 100 Jahre alt, da haben wir immer wieder Wasserrohrbrüche“, so Ann-Christin Joder. Die Mitarbeiter des Tiefbauamts konnten den aktuellen Schaden im Laufe des Donnerstagvormittags mithilfe einer „Rohrbruchmanschette“, die um die Schadensstelle gelegt wurde, beheben.

Sobald die Kanalbauarbeiten abgeschlossen sind, will die Stadt mit den Planungen für eine Erneuerung des Wasserleitungssystems in Hirblingen beginnen. Wann dann die Bagger anrollen werden, steht heute allerdings noch nicht fest. (lig)

