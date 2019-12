16:32 Uhr

Martin Rütter spendiert Preise für unsere neue Lumpi-Aktion

Kira läuft schon jetzt das Wasser im Mund zusammen, wenn sie an Weihnachten denkt. Der zehn Jahre alte Mischlng kommt aus dem Tierheim Hamlar und wohnt in Westendorf. Sie mag am liebsten fressen, schlafen und kuscheln. Und dafür ist die stade Zeit perfekt.

Bei unserer Foto-Aktion „Lumpis Lametta“ gibt es fünf DvD der Show „Freispruch“ zu gewinnen. Der Hundeexperte verrät, was seine Emma zu Weihnachten bekommt.

Keine Frage, die Weihnachtszeit ist auch für die Hunde im Augsburger Land eine spannende Zeit. Es riecht so herrlich nach Plätzchen und Stollen, überall raschelt es, wenn die Geschenke verpackt oder ausgepackt werden und mit Sicherheit fallen wieder ein paar Brocken Fleisch vom Tisch. Viele Hundebesitzer denken natürlich bei der Bescherung auch an ihren Lumpi und verpacken so manche Extrawurst. Hunde-Experte Martin Rütter hat da einen ganz besonderen Trick.

„Ja natürlich kriegt der Hund bei mir auch ein Weihnachtsgeschenk“, sagt Rütter. Denn wenn unter dem Tannenbaum nichts für seine Emma wäre, dann würden sich die Kinder ja denken: „Guck mal, der Hund hat nichts geschenkt bekommen. Dann war der wohl nicht so lieb.“

Einen großen Knochen vor der Bescherung

Hund Emma bekommt daher direkt zu Beginn der Bescherung von Martin Rütter einen großen Knochen, der sie erst mal eine Weile beschäftigt. „Klar, das ist auch Mittel zum Zweck, damit wir in Ruhe Geschenke auspacken können, aber mittlerweile auch ein echtes Ritual“, sagt er.

Vielleicht liegt ja auch bei Ihnen bald eine DvD von Martin Rütter unter dem Weihnachtsbaum? Der Hundetrainer spendiert unserer Zeitung fünf Aufzeichnungen samt Autogrammkarten. Schon bald kann Martin Rütter auch live erlebt werden. Der Profi kommt mit seiner Livetour "Freispruch" am 1. Februar nach Ingolstadt in die Saturnarena. Alle weiteren Infos unter www.martin-ruetter-live.de.

So können Sie teilnehmen

Kontakt Per E-Mail an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine de oder als PN auf unserer Facebook-Seite. Stichwort: "Coole Lumpis". Oder Sie bringen das Foto in die Redaktion in der Bahnhofstraße 8 in Gersthofen, 1. Stock, vorbei. Bitte Namen des Fotografen nicht vergessen. (thia)

