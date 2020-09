00:32 Uhr

Martin Spengler veröffentlicht drittes Buch

Autor stellt sein Werk im Sportheim Emersacker vor

Der Emersackerer Martin Spengler stellt am Freitag, 25. September, um 20 Uhr im Sportheim des FC Emersacker sein drittes Büchlein vor. Nach seinem Erstlingswerk, das die Dorfgeschichten und die alten Emersackerer Originale beschreibt, wurde immer nach der nächsten Auflage gefragt. Nachdem Martin Spengler zwischendurch die Erkenntnisse und Erlebnisse seiner vielen Reisen zu einem zweiten Buch zusammengefasst hat, ist es nun wieder so weit. Er hat eine stattliche Anzahl von Geschichten und Gedichten zusammengestellt, die zu einem dritten Buch gebündelt wurden. Meistens sind es eigene Gedichte, aber auch Texte von unbekannten Urhebern, die Spengler von der bayerischen und Allgäuer Mundart in die mittelschwäbische Redensart mit dem unverwechselbaren Holzwinkel-Lokalkolorit übersetzt hat.

Sein erstes Buch hatte den Titel „Geschichten und Gedichte“ aus seinem Heimatort Emersacker. Das zweite Buch heißt „Reiseerinnerungen“, und das jetzt neu auf dem Markt kommende Buch hat den Titel „Ja gibt’s denn des o“. Wer nicht zur Buchpräsentation kommen kann, kann es telefonisch unter 08272/6049 anfordern. (fk)

Themen folgen