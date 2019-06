19.06.2019

Martina Müller macht Platz für Joachim Domes

Wechsel im Führungsteam des Gewerbeverbunds Langweid

Von Sonja Diller

Mit neuer Spitze in die Zukunft: Der Gewerbeverbund Langweid schaute bei der Jahreshauptversammlung auf viele gut gelaufene Projekte des 18-jährigen Bestehens zurück und stellte sich bei den anstehenden Wahlen neu auf.

Praktisch volljährig ist der 2001 gegründete GVL geworden. Und über die Jahre hat er sich zum „agilen Kerlchen“ entwickelt. Die beliebte Dorfweihnacht ist ein Kind der rührigen Gewerbetreibenden. Ebenso wie die Radel-Rallye, die das Ferienprogramm viele Jahre belebte. Vor zwei Jahren wurde die Rallye vom Langweider Lech-Lauf abgelöst, der mit Jogging- und Walkingstrecken Sportler aller Altersgruppen anlockt.

Am Muttertag gibt es Aufmerksamkeiten für die Kundinnen und die beiden Gewerbeschauen, die 2010 und 2014 auf die Beine gestellt wurden, zogen viele Interessierte an. Beide Events waren gut geplant: Die erste Schau stand im Tunnel mitten auf der B2, kurz bevor der neu fertiggestellte Abschnitt der Bundesstraße eröffnet wurde. Beim zweiten Mal bot sich die Eröffnung des großen Betriebs für Landmaschinen im Gewerbegebiet Ost als Aufhänger an. Beide Male sei der Besucheransturm enorm gewesen, erinnert sich Martina Müller, die 18 Jahre lang die Frontfrau beim GVL war. Mit solchen Erfolgsgeschichten im Rücken trat sie nicht mehr zur Wahl an und ist sehr zufrieden, dass sich ein engagierter Nachfolger gefunden hat. Der 38-jährige Joachim Domes wurde bei der Jahreshauptversammlung im Mai an die Spitze des Verbandes gewählt. Als Vertreter ist weiterhin Kurt Wolff der erfahrene Zweite Vorsitzende.

Neue Ideen und Steilvorlagen seiner Vorgängerin möchte der Vertriebscoach, der seit sieben Jahren Mitglied im Gewerbeverbund ist, künftig kombinieren. Verlassen kann er sich dabei auf sein Vorstandsteam, das als Mix aus erfahrenen und neuen Mitgliedern ebenso tickt.

Eine „super Sache“ seien die Geschenkgutscheine, die bei den Banken im Ort erhältlich sind und bei den Mitgliedsbetrieben eingelöst werden können. Die Nutzung von sozialen Medien möchte Domes vorantreiben, die Verknüpfung der Betriebe untereinander intensivieren, und es wäre auch wieder einmal Zeit für eine Gewerbeschau, sind Domes und Müller sich einig. „Das haben wir im letzten Jahr nicht mehr geschafft, angedacht war ein Vier-Jahres-Rhythmus für Leistungsschauen“, so Müller. Sie freut sich auf neuen Schwung beim Gewerbeverbund durch den Generationswechsel. „Es kommt die Zeit, da gerät man in die Gefahr, Altbewährtes zu wiederholen, anstatt neue Ideen zu entwickeln. Dann ist Zeit abzutreten“, freut sich Martina Müller auf mehr Freizeit und eher entspannte Teilnahme an Events des Gewerbeverbunds, ohne vorneweg marschieren zu müssen.

